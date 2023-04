Wax, duro sfogo contro i critici musicali ad Amici 2023/ “Vatti a comprare un gelato”

Wax contro Cristiana Mariani ad Amici 2023

Duro sfogo di Wax nel corso dello speciale di Amici 2023 trasmesso venerdì 21 aprile al posto di Uomini e Donne. Maria De Filippi mostra ai cantanti i giudizi dei critici musicali e quello di Cristiana Mariani del Quotidiano Nazionale scatena la durissima reazione del cantante di Arisa che non si trattiene lasciandosi andare a parole forti. “Ci provo, sposto la spina dell’antenna, ma è proprio la sua voce ad avere il segnale disturbato. Un po’ meglio su ‘E Raffaella è mia’ anche se la infarcisce di una fretta alla Gianburrasca che Tiziano Ferro non aveva. Però più godibile senza dubbio rispetto al primo brano”, è il giudizio della giornalista.

Parole che non piacciono affatto a Wax: “Vatti a comprare un gelato Cristiana Mariani, te lo offro io” sbotta il cantante. “Come caspita si fa a scrivere certe cose? Non sei oggettiva”, aggiunge ancora l’allievo.

Confronto tra Wax e Cristiana Mariani ad Amici 2023

Wax, poi, si sfoga anche con i compagni e Mattia lo esorta ad accettare le critiche che arrivano ogni settimana per tutti. “Posso essere un giornalista pure io per scrivere certe cose. Dalla sua spremuta ne ricavi due vitamine”, continua ancora l’allievo di Arisa che non nasconde il proprio malcontento e chiede di poter avere un confronto con Cristiana Mariani. Confronto che poi arriva nel corso del quale la giornalista spiega la propria posizione.

“Sono contenta che tu abbia voluto questo confronto perchè è segno di maturità. Non è messa in discussione la bravura nè il talento di nessuno di voi nè il percorso che avete fatto lì dentro. Il mio è un parere personale. Non è che tu non mi piaci, quelle esibizioni non mi sono piaciute e il fatto che tu reagisca in questo modo mi fa capire che sei un artista perchè tu potresti dire che non ti frega niente e, invece, non solo ci resti male ma cerchi anche il confronto e questa cosa che a Napoli si chiama cazzimma mantienila”, spiega la giornalista trovando un punto d’incontro con la giornalista.

