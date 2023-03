Wax e Aaron, dura lite ad Amici 22/ "Vattene a fancu*o. Non me ne frega un caz*o..."

Wax contro Aaron ad Amici 22

Durissimo scontro nella casetta di Amici 22 tra Wax e Aaron a pochi giorni dalla seconda puntata del serale. Tutto è stato mostrato durante il daytime trasmesso il 21 marzo e, a scatenare tutto è stato un guanto di sfida di Arisa. Quest’ultima che ha in squadra Wax, ha deciso di lanciare un guanto di sfida ad Aaron che, invece, fa parte della squadra di Rudy Zerbi. Aaron e Wax dovranno delle barre in una cover personalizzata sulle note di One degli U2. Dopo aver parlato con Arisa, Wax è rientrato in casetta, ma ha omesso di comunicare ad Aaron la scelta della sua insegnante di fargli scrivere delle barre sulla canzone.

Secondo Aaron, Wax avrebbe omesso volontariamente di comunicargli del guanto di sfida lanciato da Arisa. Quando Aaron ha fatto presente la cosa a Wax, quest’ultimo ha risposto: «Non so un ca**o».

Duro scontro tra Wax e Aaron ad Amici 22

Aaron, deluso dall’atteggiamento di Wax, ha affrontato il compagno nella casetta di Amici 22: «Bisogna scrivere le barre su One, come non lo sapevi? Penso lo sapessi da ieri sera», dice l’allievo di Zerbi. «Lo ha detto ieri sera tardi e probabilmente non me ne sono reso conto neanche io…» dice, ma Aaron non gli crede e lo accusa di averlo omesso volontariamente per fargli perdere tempo e Wax sbotta – «Non lo avevo capito neanche io, Bro… vattene a fan*ulo!».

Lo scontro tra i due ha coinvolto tutti gli altri allievi che si sono schierati in massa con Aaron esortando Wax a chiedere scusa ad Aaron e ad ammettere l’errore. A fare da arbitro tra i due, in particolare, è stato Cricca che ha difeso Aaron condannando l’atteggiamento di Wax.

