Wax e Angelina Mango: fidanzati ad Amici 22?/ “Con te non mi sento sola…”

Wax e Angelina Mango innamorati ad Amici 22?

Nella scuola di Amici 22 è nata una nuova coppia? A scatenare gli ultimi gossip sono Wax e Angelina Mango che trascorrono sempre più tempo insieme non nascondendo di stare davvero bene in compagnia l’uno dell’altra. Nella scuola di Maria De Filippi, nel corso della varie edizioni, sono nati tanti amori, ma quello tra Wax e Angelina pare non sia ancora sbocciato del tutto. La figlia di Mango è entrata nella scuola più tardi rispetto a Wax, ma si è immediatamente legata al cantante che, con la sua allegria e la sua ironia è riuscito a metterla a suo agio.

Oltre ad essere uniti dalla passione per la musica, i due cantanti sono uniti dalla grande energia e dalla voglia di divertirsi. Il feeling che c’è tra i due non è passato inosservato agli occhi dei fan del talent show che ora sognano una vera storia d’amore soprattutto alla luce delle importanti parole che l’uno ha detto all’altra e viceversa.

Wax e Angelina Mango: solo un’amicizia?

Angelina Mango non nasconde di aver bisogno della presenza di Wax nella scuola di Amici 22 per poter affrontare nel migliore dei modi la difficile, ma meravigliosa avventura del serale. “Io Wax ti voglio bene perché non mi sento sola se so che ci sei tu. Anche quando tu stavi dall’altro lato della casa mi rendevo conto che nonostante fossi concentrata sul lavoro mi mancavi, io sapevo che mi dicevi la verità…” le parole della figlia di Mango che ha poi aggiunto – “Mi piace prendere dalla sua gioia, dal suo modo di fare le cose… Ci tengo che lui stia qui e che stia bene”.

“Per me è la stessa cosa… Non sarei riuscito a fare certe cose… Angelina ti dice la parolina tu stai meglio…Mi piace la sua presenza, stare con lei, non mi interessano poi i giudizi di altre persone… Lei è un po fuori di testa, un pochino più folle di me… Ha le sue paranoie come tutti quanti”, la risposta di Wax.











