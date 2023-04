Wax e Angelina stanno insieme ad Amici 2023?/ Spoiler di Arisa: “Tra voi due c’è…”

Angelina e Wax di Amici 22 stanno insieme? L’indizio di Arisa

C’è del tenero tra Angelina Mango e Wax di Amici 22? I due allievi sono soltanto amici o stanno segretamente insieme? È una domanda che, nelle ultime settimane, molti si sono posti di fronte ad alcuni atteggiamenti mostrati dai due allievi in casetta. Finora non c’è però mai stato un gesto intimo come un bacio o un abbraccio più intenso che confermasse un flirt tra i due.

Finalisti e vincitore Amici 2023, chi sono?/ Pronostici: Angelina, Isobel e una sorpresa…

A dare qualche indizio in più sul loro rapporto è però stata, senza volerlo, Arisa. In settimana, la prof di Wax ha lanciato un guanto di sfida ad Angelina proprio contro il suo allievo, affiancando alla prova una lettera nella quale fa cenno al loro rapporto. Tra le parole di Arisa è stato impossibile non scorgere il riferimento a questo forte sentimento che li lega.

Amici 22, Angelina Mango regina su Spotify Italia/ La classifica ascoltatori

Arisa scrive a Wax e Angelina ad Amici 2023 e parla del loro rapporto

Arisa, nella sua lettera ai due cantanti di Amici 2023, esordisce proprio con un’allusione riguardante il loro rapporto: “Cari Angelina e Wax, credo che per diverse ragioni voi due abbiate molte cose in comune, non ultima una grande amicizia.” La prof fa dunque cenno ad un legame molto forte, che sembra tuttavia rimanere nei limiti di un’amicizia, seppur profonda.

Nella lettera, Arisa ancora scrive: “Io credo che sia molto stimolante confrontarsi con qualcuno che si reputa all’altezza, che si stima e con cui si voglia davvero condividere un momento in cui si dà il massimo, che rimarrà indelebile nei ricordi. Per questo ho deciso di mettervi alla prova sulla vostra creatività lasciandovi assolutamente liberi di esprimere un sentimento vero in barre per una delle persone a cui tenete di più della vostra vita.” Se queste parole danno un nuovo indizio sul rapporto tra Wax e Angelina, solo un gesto inequivocabile potrà confermare che i due stanno effettivamente insieme.

Amici 22, Angelina Mango vincitore del circuito canto?/La classifica stampa la premia

© RIPRODUZIONE RISERVATA