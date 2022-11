Wax e Claudia, insieme dopo Amici 2022?/ “Mi piaci, magari domani non ho più voglia”

La storia d’amore tra Wax e Claudia Bentrovato

Il cantante Wax e la ballerina Claudia Bentrovato sono stati protagonisti di una tormentata storia d’amore dentro la scuola di Amici 2022. Ma ora che la ragazza è stata eliminata la loro storia avrà un futuro? Lui non è riuscito a trattenere le lacrime nel momento in cui Claudia è stata eliminata. In questi mesi dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi, tra il cantante e la ballerini ci sono stati molti “tira e molla”. Quando sembrava finita per sempre, tra i due è tornata la passione. Ma i dubbi non sono svaniti: “Qualche volta mi manca qualcosa di noi due, qualche volta posso farne a meno. Io cerco questo affetto da parte tua, però se voglio essere distaccato, sono distaccato. Se voglio darti un bacio, vengo da te e ti do un bacio, mi piace essere libero su ogni fronte, senza che si crei la tipologia del fidanzamento. Non voglio sentirmi impegnato”, ha detto Wax a Claudia nei giorni scorsi.

C’è un futuro per Wax e Claudia dopo Amici 2022?

Poi il cantante ha concluso: “Se abbiamo voglia tutti e due di questa cosa, come l’ho detta io, possiamo andare avanti. Se a te non piace questa forma di libertà, rimaniamo liberi lo stesso come amici”. A quel punto anche Claudia Bentrovato ha espresso il suo pensiero sulla loro relazione: “Sto cercando di capire se sta funzionando e se può funzionare. Io me la stavo vivendo bene, senza pensieri, era una cosa in più, era bella e non era una cosa a caso, per me”. A quel punto Wax si è avvicinato e le ha dato un bacio: “Mi piaci. Solo che magari domani non ho più voglia”. Il ragazzo ha sicuramente un carattere irrequieto, che non lo aiutato inizialmente a interagire con i professori. Ora che Claudia è uscita da Amici cosa succederà tra di loro: lei lo aspetterà?

