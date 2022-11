Wax e Claudia, ritorno di fiamma ad Amici 22/ Dopo la lite, lungo bacio e…

Wax e Claudia: il chiarimento ad Amici 22

Wax e Claudia stavano facendo sognare i fan di Amici 22 con il loro rapporto. I due, tuttavia, negli scorsi giorni, si sono allontanati decidendo di mettere un punto. La decisione sembrava irremovibile, almeno fino ad oggi. Il cantante e la ballerina, infatti, hanno avuto un lungo confronto che si è concluso con un colpo di scena. Claudia ha ribadito di non volersi buttare nella relazione non riuscendo a capire effettivamente le intenzioni di Wax. “Io ricerco ancora questo affetto da parte tua, però se voglio essere distaccato sono distaccato” ha chiarito Wax.

Il cantante, poi, ha aggiunto di voler essere livero di comportarsi senza filtri con lei. “Se io voglio darti un bacio ti do un bacio. Ma perché mi piace essere così, senza che si crei la tipologia del fidanzatino” ha aggiunto Wax non trovando in Claudia le stesse intenzioni.

Dalla lite al bacio: Wax e Claudia spiazzano ad Amici 22

Claudia, dopo aver ascoltato il punto di vista di Wax, ha ribadito di voler una storia diversa e sicuramente più stabile rispetto a quella che avrebbe con lui. “Come ti immagini possa andare avanti?” ha chiesto Claudia non riuscendo a nascondere nel tono di voce un pizzico di amarezza.

“Che se abbiamo voglia tutti e due di questa cosa qua come te l’ho detta io possiamo andare avanti. Sennò se a te non piace questa forma di libertà rimaniamo liberi lo stesso, simpatizzando come amici” ha risposto Wax. I due, poi, si sono lasciati andare ad un lungo e passionale bacio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

