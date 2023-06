Wax e la lite con Maria De Filippi: “È accaduto ai casting”/ “Sono arrivato bello arrogante…”

Wax e la lite con Maria De Filippi ad Amici 2023

Wax è stato indubbiamente uno dei grandi protagonisti di Amici 2023. Il cantante che ha partecipato al talent con la squadra di Arisa ha fatto discutere molto non solo per il suo talento artistico, ma soprattutto per il suo atteggiamento. Nel corso del programma, infatti, ha espresso, anche duramente, la propria opinione sui giudizi che ha ricevuto dai vari giornalisti e discutendo anche con i compagni di scuola. Wax, inoltre, ha anche svelato di aver discusso con Maria De Filippi senza, però, scendere nei dettagli. Ora che Amici è finito, il giovane cantante, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna, ha così raccontato cos’è successo esattamente con la conduttrice.

“Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia. Preso il microfono in mano, ho detto ‘buongiorno signorine’. Il fatto è che sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria. Non l’ho detto in senso cattivo. Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti”, ha spiegato Wax.

Le parole di Maria De Filippi con Wax

Nel corso di Amici 2023, a parlare della discussione avuta con Wax, è stata anche Maria De Filippi. La conduttrice in più occasione ha svelato di aver avuto una discussione con il cantante spiegando anche il motivo che l’ha spinta a discutere con l’allievo. “Io e lui abbiamo discusso durante i provini. Ed è per questo motivo che vedete che abbiamo questo rapporto. Dopo la discussione abbiamo subito chiarito“.

La De Filippi, inoltre, ha parlato della lite con Wax anche in occasione del “noce moscata gate” avvenuto a Capodanno. “Abbiamo avuto una lite e tu sei anche stato quello con cui me la sono presa di più per capodanno. Se me la prendo così tanto con te è perché vedo del bene e vorrei che uscisse. Se io litigo o discuto con qualcuno, lo faccio perché penso che questo possa far sbucciare qualcosa e portare a dei frutti. Onestamente io penso che tu li possa dare davvero“.

