Wax insulta Aaron al concerto Full Out di Amici 22?/ Un video scatena la polemica: cosa avrebbe detto

Wax ha insultato Aaron durante il concerto Full Out a Roma?

Cos’è accaduto davvero tra Wax e Aaron durante il concerto Full Out che si è tenuto a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle? È quello che molti fan dell’ultima edizione di Amici si stanno chiedendo dopo la diffusione di un video, ormai virale sui social, in cui si nota il particolare atteggiamento avuto dall’ex allievo di Arisa nei confronti di Aaron.

Nel video, Aaron si sta esibendo sulle note del suo singolo ‘Universale’ e alle sue spalle gli altri ex allievi di Amici 22 ballano e cantano sulle note della canzone. Tutti tranne uno: Wax. Quest’ultimo è infatti fermo alla sua postazione, serio e per nulla coinvolto dalla performance che si sta tenendo in quei minuti sul palcoscenico.

Wax e Aaron hanno litigato? Il video dal concerto è virale

Se le immagini descritte hanno fatto storcere il naso a qualcuno, facendo sospettare di possibili malumori tra Wax e Aaron dopo Amici 22, è quanto accade alla fine della performance che ha scatenato la polemica. Il video infatti continua con gli applausi finali per l’ex allievo di Rudy Zerbi: alla fine della performance, tutti i compagni si alzano per lui e lo applaudono, ma Wax rimane fermo, seppur in piedi. Ciò che si vede dopo, grazie a uno zoom, è il cantante dire qualcosa che sembra un insulto rivolto ad Aaron. Molti hanno interpretato le parole di Wax come “Ma vattela a piglià…” diretto all’ex compagno di scuola. Un gesto, di cui ovviamente non abbiamo certezza, che sta però scatenando una nuova polemica nei confronti del cantante.

