Wax: “Io e Arisa abbiamo rotto…”/ La verità dopo Amici 22

Amici 22, Wax é ospite speciale a Verissimo: l’intervista con Arisa

É il terzo classificato alla finale di Amici 22, Wax, che torna a raccontarsi in un sorprendente confronto con Arisa, a Verissimo. L’occasione che il cantautore milanese ha di segnare il suo ritorno in TV é la nuova puntata di Verissimo, datata 20 maggio 2023, dove in replica alle domande della conduttrice Silvia Toffanin – tra le altre dichiarazioni- il giovane fa sapere quale sia la lezione più importante appresa nel percorso di studio della musica intrapreso ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Al talent show delle arti, canto e ballo, Wax veniva promosso da Arisa, e proprio la cantautrice di Sincerità sorprende il giovane in un’ospitata TV inaspettata nel mezzo della nuova puntata di Verissimo, per una reunion post-Amici 22 dalle emozioni al cardiopalmo. Per l’occasione, Arisa rompe il silenzio sul conto di Wax e il successo che lui ora riscuote, ormai fuori dal contesto del talent show: “Sono contenta perché lui è amabile e il fatto che la gente se ne sia accorta è bello. Io penso che lui avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio”.

Quindi, il cantautore milanese si dichiara grato al talent show che lo ha reso visibile e quindi “amabile”: “Se sono stato bene è anche per le persone che lavorano dietro, ad Amici, loro sono complici di questa cosa. È un lavoro fatto da tantissime mani e tantissime teste, sono loro che mi hanno cambiato in meglio, devo ringraziarli. Io sono molto fiero di averla conosciuta, siamo partiti con le posizioni, l’allievo e la professoressa, abbiamo fatto un percorso pazzesco”.

In che rapporti sono Wax e Arisa? Spunta la verità

E l’intervento prosegue: ” siamo stati molto in contatto, lei veniva sempre, mi dava una mano, non solo per il canto, ma anche emotivamente”. Ma non é tutto. Perché, rompendo il silenzio sui rapporti interpersonali con la sua ex insegnante di canto ad Amici 22, fa poi sapere in presenza di Arisa: “Posso concludere il mio percorso, dicendo che abbiamo rotto le posizioni, e la considero una mia amica”.

E Arisa conclude la reunion, non risparmiando uno spassionato consiglio per l’ex pupillo: “Gli consiglio di chiamarmi, di ponderare le sue scelte, di non lasciare la barca di Amici, perché ci sono tante persone pronte a sostenerlo”.











