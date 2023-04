Wax o Aaron eliminato quarto serale Amici 2023?/ Il guanto di Zerbi…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi lancia il guanto di sfida tra Wax e Aaron Cenere

Si infiamma la competizione di Amici 22 (Amici 2023) di Maria De Filippi, con Wax che é chiamato a sfidare Aaron Cenere al guanto voluto da Rudy Zerbi. Quest’ultimo insegnante di canto di Aaron, lancia all’allievo pupillo di Arisa un nuovo guanto di sfida, ossia una prova di canto da sostenersi in occasione del quarto serale di Amici 2023, in una esibizione sulle note di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri. Una prova che, unitamente al messaggio che correda il lancio del guanto destinato a Wax, fa discutere intanto non solo lo sfidato, ma anche lo sfidante Aaron Cenere e i telespettatori attivi nel web. Una larga compagine degli internauti, ora, scommetterebbe che la sfida prevista al quarto serale datato 8 aprile 2023 possa confluire in una delle due nuove possibili eliminazioni dal talent e che un eventuale eliminato possa quindi rivelarsi uno tra Wax e Aaron Cenere, ad Amici 2023.

“Caro Wax, giù la maschera -é il messaggio che Rudy Zerbi destina a Wax per il guanto di sfida richiesto al quarto serale di Amici 2023-, io ti ho sgamato”. La comunicazione di sfida, poi, prosegue con le delucidazioni dell’assegnazione della canzone da esibire: “potrai cantarla anche tu…nessuna regola…basta che la canti, Se bruciasse la città di Massimo Ranieri”. Le reazioni a caldo al guanto di sfida? Wax sostiene che il guanto.di sfida sia sulle corde di Aaron, perché improntato sull’estensione vocale su cui rispetto allo sfidante lo sfidato sarebbe svantaggiato. Ma non é tutto. “Io di forte c’ho altro…ma lui é scorretto”, sostiene in aggiunta l’allievo di Arisa, che seppur non ritenendo iniquo il guanto definisce “scorretto” Zerbi dal momento che lo taccia di mancata veridicità, attribuendogli una “maschera” nella sua arte.

Le reaction a caldo al guanto di Amici 2023

E tra i compagni d’avventura c’é chi é pronto a fare eco a Wax, come Cricca: “Ci va giù pesante nella lettera…dice ‘togliti la maschera’”. Nel frattempo, l’opinione del web, sul conto della preannunciata prova, si divide tra i commenti social più disparati: “Ma Aaron che cavolo ride… é già convinto di vincere?”, si legge tra i commenti social più aggreganti, e poi ancora sempre sulla pagina Instagram di Amici “Wax purtroppo se ti levano l’autotune, sei finito”, “Rudy che parla di estensione vocale quando in squadra, due anni fa, aveva Sangiovanni”.

