WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

Amici 2023, diretta terza puntata 1 aprile 2023

La nuova puntata del serale di Amici 2023, nel mezzo della competizione dei talenti scoperti da Maria De Filippi, segna l’eliminazione inaspettata di Samuele Segreto. Non a caso, schiere di fan del ballerino di hip hop si mobilitano online in una contestazione generale dell’eliminazione voluta ai danni del beniamino da parte dei giudici, al serale del talent show. Ma non é tutto. Perché la polemica in corso si estende anche alle mura della scuola più amata dagli italiani.

Mattia Zenzola, concorrente in carica, finisce in lacrime al verdetto dell’eliminazione, ritenendo ingiusta l’uscita di scena di Samuele Segreto dal talent. Una contestazione non troppo velata rispetto alla scelta dei giudici del talent. (Agg. Di Serena Granato)

Samu è l’eliminato del terzo serale di Amici 2023: salvo Wax!

Chi è l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 2023? Wax e Samu si ritrovano in casetta dopo essersi esibiti in studio per un’ultima volta di fronte alla giuria. Maria De Filippi li raggiunge in collegamento per scambiare con entrambi alcune parole e scoprire quali sono i loro sentimenti dopo questa puntata ricca di emozioni. Sia Samu che Wax si dicono felici del percorso fatto e pronti ad uscire, nonostante il desiderio di continuare il loro percorso verso la finale di Amici 2023.

Tra lacrime ed emozioni, arriva il momento del nome dell’eliminato. Riuniti tutti sulle gradinate, i ragazzi ascoltano la voce di Maria De Filippi che annuncia che l’eliminato di questa puntata è Samu. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ramon salvo dal ballottaggio ad Amici 2023

Tempo di ballottaggio finale al terzo serale di Amici 2023. La terza manche, a sorpresa, vede Zerbi e Celentano perdenti. Al ballottaggio finiscono dunque tutti e tre i loro allievi: Isobel, Aaron e Ramon. Dopo le esibizioni dei tre allievi, che conquistano grandi applausi da parte del pubblico, è Isobel la prima ad essere salvata, seguita poi da Aaron. Al ballottaggio finisce dunque Ramon e si sfida con Wax e Samu.

Alla fine delle prime esibizioni, la giuria salva Ramon e lascia al ballottaggio per l’eliminazione Wax e Samu che hanno quindi l’occasione di esibirsi un’altra volta prima di andare in casetta. Lì conosceranno l’esito della votazione della giuria e il nome dell’eliminato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Samu e Wax al ballottaggio, chi sarà eliminato ad Amici 2023?

Zerbi-Celentano continuano a macinare successi in questa terza puntata del serale di Amici 2023. Dopo aver vinto la prima manche contro la squadra di Rodaro e Arisa, vincono anche la seconda contro la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, mandando al ballottaggio Samu, Maddalena e Angelina. I tre allievi hanno l’occasione di esibirsi prima di conoscere l’esito della votazione della giuria. Malgiolgio, Giofrè e Bravi salvano prima Angelina, poi Maddalena, mandando quindi al ballottaggio Samu.

Al momento vanno dunque al ballottaggio Samu e Wax, ballerino contro cantante. A loro andrà ad aggiungersi un ultimo eliminato provvisorio, che si scontrerà poi con i due per l’eliminazione finale. Chi dovrà abbandonare la scuola questa sera? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le percentuali del sondaggio del web

Si infiamma la competizione in corso tra i talenti di Amici 22, in particolare tra Wax e Samu, preannunciati candidati al ballottaggio ad eliminazione definitiva, al termine del terzo serale del talent. E, nell’attesa della messa in onda della terza puntata serale di Amici 22, un sondaggio indetto nel web indica le percentuali di votazioni che vedono i telespettatori anticipare il nuovo eliminato al talent show, per le possibili preferenze espresse dai tre giudici, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré.

Stando alle percentuali indicate dal sondaggio web, nel dettaglio, il preannunciato eliminato al ballottaggio definitivo di fine terzo serale é Wax, per il 38,6% delle probabilità, contro Samuele Segreto quotato al 34,6% del rischio eliminazione e un restante margine di 26,7% di alternativa. Quest’ultima vedrebbe il terzo serale procrastinare a data da destinarsi la nuova eliminazione. (Agg. Di Serena Granato)

Samu e Wax al ballottaggio del terzo serale di Amici 2023

Chi sarà l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 2023 tra Wax e Samu? Il nuovo appuntamento porta con se una prima, grande novità: non ci sarà una doppia eliminazione, in quanto sarà solo uno l’allievo che dovrà dire addio al programma. Ciò vuol dire che, alla fine delle tre manche, tre allievi – uno messo a rischio per ogni manche – si sfideranno. Uno dei tre sarà immediatamente salvato, mentre gli altri due saranno a rischio eliminazione.

La scelta degli allievi in ballottaggio avverrà attraverso una serie di sfide e prove, che saranno giudicate dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Gianluca Giofrè. Dalle anticipazioni – ricordiamo che la puntata è registrata – scopriamo che a rischiare al terzo serale di Amici 22 sono Wax e Samu (Samuele Segreto): chi tra loro due è l’eliminato?

Amici 2023, Samu contro Wax al ballottaggio: chi sarà eliminato?

Le anticipazioni del terzo serale di Amici 22 ci svelano di tre manche molto combattute, alla fine delle quali saranno Wax e Samu a rischiare il posto al serale. Ricordiamo che, nelle scorse due puntate, hanno già abbandonato la scuola due ballerini e due cantanti: parliamo di Megan, NDG, Piccolo G e Gianmarco.

Alla fine della terza manche a giocarsi il posto al serale di Amici saranno Wax, Samu e Ramon. Quest’ultimo sarà però il primo a salvarsi dopo essersi esibito. A giocarsi la permanenza nella scuola saranno dunque proprio Samu – che balla sulle note di Mamacita e Sexy Back – e Wax che canta Mio fratello è figlio unico e il suo inedito intitolato Grazie.

Wax o Samu, chi è stato eliminato al serale Amici 2023

Wax e Samu sono gli allievi che si sfidano al ballottaggio finale del terzo serale di Amici 2023. Il primo, cantante, è allievo di Arisa, il secondo è invece uno dei ballerini della squadra di Emanuel Lo. Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà con i ragazzi, pronta a rivelare l’esito e, dunque, l’eliminato di questo terzo serale di Amici 22. Al momento non abbiamo conferme sull’eliminato, tuttavia i pronostici del popolo del web, fan del talent, non mancano, e sembrano indicare l’uscita di Samu. Se così fosse, Emanuel Lo perderebbe il suo secondo ballerino in questo serale.











