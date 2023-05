Wax, piccolo incidente durante l’esibizione ad Amici/ Sbatte contro una porta e…

Wax incidente ad Amici durante l’esibizione: ecco cosa è successo al cantante

Wax è volato alla finale di Amici 2023 con la sua ultima esibizione, battendo Aaron che è stato eliminato. Il cantante è stato protagonista di un piccolo incidente sul palco che non ha però compromesso la sua esibizione. L’allievo, infatti, doveva attraversare delle porte parte della scenografia ma nel farlo ha sbattuto il viso su una di queste.

Durante la pubblicità Wax ha messo un fazzoletto davanti alla bocca, ma fortunatamente il cantante sta bene ed è tornato al suo spettacolo. Sul web però è diventato virale il video del piccolo inconveniente, che non è sfuggito all’occhio attento del pubblico. Nonostante questo, l’alunno ha continuato l’esibizione ottenendo un posto nella finale del talent show in cui i concorrenti rimasti in gara si contenderanno la vittoria.

wax che sbatte contro la porta aiuto #amici22 pic.twitter.com/rPXVfmpYxP — ʳ (@waxiella) May 6, 2023

Wax e il significato di Amici secondo il cantante: le sue parole

Nel corso di un daytime di Amici 22, Wax a confidato qual è per lui il significato del talent show: “Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a fare e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose.

E ancora: “Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. Poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”. Il cantante ha poi fatto una rivelazione su Maria De Filippi: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.

