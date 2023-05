Wax: “Prima di Amici 2023 lavoravo come imbianchino”/ Poi la rivelazione su Maria…

Wax e la vita prima di Amici 2023

Wax è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di Amici 2023 che sta volgendo al termine. Il cantante è ad un passo dalla finalissima che potrebbe conquistare questa sera nel corso della semifinale. Per gli allievi è così arrivato il tempo di fare un bilancio dell’esperienza vissuta e Wax si è così lasciato andare rivelando dettagli inediti del suo passato. Sin dalle prime settimane di permanenza nella scuola, Wax non è mai riuscito ad aprirsi e a raccontarsi senza filtri. Convivere con gli altri ragazzi lo ha aiutato ad aprirsi in tale senso e a tirare fuori tutto ciò che, finora, aveva tenuto dentro di sè.

“Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo facendo il cameriere ai catering, forse però in quel periodo esatto facevo l’imbianchino”, ha raccontato nel corso del daytime del 5 maggio aggiungendo di non aver nessun tipo di certezza quando ha deciso di fare il provino.

Wax e il retroscena sulla lite con Maria De Filippi

Parlando dei provini fatti per Amici 2023, Wax racconta di aver anche litigato con Maria De Filippi proprio in quell’occasione. “Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria. Non avevo nessun tipo di certezza. In verità non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso. Questo mi ha aiutato molto. Essere entrato qui ha significato una rinascita per me e la mia famiglia. Prima di entrare qui avevo un forte dolore dentro di me“, ha spiegato.

Infine, ha ammesso di essere migliorato tanto grazie alla permanenza nella scuola e non solo musicalmente. “Qui ho scoperto molte cose. Prima di tutto di avere un cuore, prima di entrare qui pensavo di non averlo. credevo di essere più freddo e invece non è così, posso anche aprirmi agli altri. Non a tutti, ma a tanti. Tipo con Angelina mi sono aperto, anche con Mattia. Gli voglio bene a questo ragazzo”, ha concluso.

