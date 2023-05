Wax “Prima di Amici sguazzavo nel buio”/ “Io ribelle, ma sono cresciuto tanto…”

Wax, il cantante ribelle dal cuore tenero

Wax non si aspettava di arrivare in finale ad Amici, figurarsi di contendere la vittoria all’amica Angelina Mango. «È stupendo essere arrivati in finale, sono in grandissima compagnia. Ma non ho mai sfidato le altre persone qui, ma me stesso. Quando ero sul palco non guardavo gli altri, perché tanto li vedevo a casa e avevo il tempo per rubare qualcosa a loro», racconta a Verissimo. Il cantante, ribelle dal cuore tenero, è in competizione solo con se stesso.

«Sono cresciuto tanto, sono cambiato tanto, a livello musicale e di atteggiamento. Anche solo il fatto di voler bene, come ne voglio a loro… prima neppure ci arrivavo. Io appena entrato qui pensavo di durare una settimana». Invece, l’esperienza di Wax ad Amici è durata otto mesi, fino alla finale. «Questo percorso è stato magico, mi ha trasmesso magia. Prima sguazzavo nel buio, qui mi sono abituato alla luce».

Wax, da Maria De Filippi al nuovo album

Wax è contento anche del rapporto con Maria De Filippi: «È stupendo». Quindi, a Verissimo ne approfitta per ringraziare tutta la famiglia di Amici. «Io ho già vinto con me stesso, è come se avessi già vinto». Il cantante racconta di voler essere l’esempio di qualcosa di giusto: «Faccio musica anche per gli altri, vorrei trovare una via, che non sia quella d’uscita». L’espressione ribelle dal cuore tenero gli piace: «Sì, mi piace un sacco», conferma Wax a Verissimo. Il 26 maggio uscirà il suo album: «Sono emozionato, nella pancia ho uno zoo. Non vedo l’ora di vedere la gente, ora siamo un po’ estraniati. Non vedo l’ora di uscire…».

