Wax rivelazione choc/ “Durante i casting di Amici, ho litigato con Maria De Filippi”

Wax e il litigio con Maria De Filippi: le parole dell’allievo di Amici 2023

Nella puntata del daytime di ieri pomeriggio ad Amici 2023, Wax è stato protagonista di una confessione piuttosto particolare ed intima. Il cantante ha svelato i motivi che lo hanno spinto a intraprendere il percorso nel talent show, e poi ha confessato di aver avuto un litigio durante i casting con Maria De Filippi.

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a are e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo” ha dichiarato Wax e poi ha aggiunto: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”. Il cantante non ha specificato cosa sia successo tra lui e la conduttrice, sorvolando un po’ sulla questione.

Wax e le critiche dei giornalisti, Maria De Filippi lo bacchetta

Nelle ultime puntata di Amici 2023, Wax ha avuto un sfogo contro i giornalisti che hanno criticato la sua musica. Durante il serale, il primo a bacchettare l’allievo è stato Cristiano Malgioglio: “Quando un giornalista ti fa una critica, dovresti prenderla per buona. La critica ti fa crescere, è normale ci siano delle critiche. Se tu vuoi fare questa carriera, sai quante bastonate prenderai in futuro? Io mi auguro di no, però questo è un lavoro molto difficile, quindi prendi il buono e prendi il male”.

A dissentire dalla rabbia di Wax nei confronti della critica del settore, si è aggiunta anche Maria De Filippi: “Io penso che i giornalisti dicono anche cose giuste! Io penso che Wax abbia reagito così per un contenuto che l’ha toccato molto, che la giornalista non sia necessariamente a conoscenza della sua vita, fa un mestiere che lo espone, tutto qua. Questa è la reazione di un ragazzo…” E ancora: “Certo non è che si possono ammazzare tutti i giornalisti e piacerci solo se scrivono bene di noi. Ognuno fa il suo mestiere nella vita, se scrivono di me forse è anche perché sto qui davanti alla telecamere. Se voglio che smettono di parlare di me allora smetto di fare questo lavoro.”

