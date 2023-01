Wax via da Amici 22 dopo Capodanno Gate/ Il fratello sbotta “Non è successo un caz*o”

Il fratello di Wax difende l’ex allievo di Amici 22

Il Capodanno Gate che ha sconvolto la scuola di Amici 22 e intorno al quale continuano ad emergere nuovi dettagli ha portato all’addio di Wax che la produzione del talent show di Maria De Filippi ha considerato il maggior responsabile. Sul caso si sono espressi diversi addetti ai lavori come Lorella Cuccarini che ha fermamente condannato l’atteggiamento e la condotta degli allievi così come ha fatto Emanuel Lo. Sul caso, tuttavia, sono intervenute anche le persone vicine agli allievi coinvolti.

Il fratello maggiore di Wax, così, ha pubblicato un video in cui racconta di aver sentito telefonicamente il fratello e di essere a conoscenza di tutto ciò che sarebbe effettivamente accaduto all’interno della casetta di Amici dove sono presenti le telecamere. Stando alle parole del fratello di Wax, non sarebbe accaduto nulla di eclatante.

Le parole del fratello di Wax dopo l’addio ad Amici 22

Pietro, il fratello maggiore di Wax, con un video pubblicato su Tik Tok, ha raccontato la propria versione dei fatti sul Capodanno Gate dopo aver ascoltato le parole del fratello.

“Ragazzi che ci crediate o meno, io sono il fratello maggiore di Wax. Essendo fratello, ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno la notte del 31 dicembre. Tutto. Vi posso dire che a Capodanno, nella casetta di Amici, non è successo un ca**o. Quindi, chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione, sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia, insulta anche la mia educazione. – ha concluso il fratello di Wax – Non è carino e soprattutto non serve a un ca**o”, le parole di Pietro riportate da Biccy.

