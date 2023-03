Wayne Shorter, morto musicista jazz/ L’89enne fra i più grandi sassofonisti di sempre

Grave lutto nel mondo del jazz e in generale della musica: è morto Wayne Shorter. americano 89enne, è considerato uno dei più grandi sassofonisti e compositori di musica jazz degli Stati Uniti, e come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, è deceduto a Los Angeles. A confermare il decesso è stata Alisse Kingsley, parlando con l’agenzia Afp, anche se le cause della sua morte non sono state rese note. Wayne Shorter era nato il 25 agosto nel 1933 a Newark nel New Jersey, e la sua influenza jazz è durata per più di 50 anni, tanto è stata grande e di qualità la sua musica. Come si legge sul necrologio del New York Times, il jazzista a stelle e strisce viene definito un “innovatore”, “intrepido” ed “enigmatico”, ricordando poi le sue grandissime esibizioni con altri mostri sacri della musica come Miles Davis.

Sempre il New York Times ha sottolineato che il defunto musicista eccelleva non soltanto nel sassofono soprano ma anche al tenore, ed in particolare con il suo gruppo Weather Report. Era considerato una delle ultime leggende viventi del jazz e il genere musicale lo aveva abbracciato negli anni ’50 ma solo dopo aver iniziato la carriera con il clarinetto. Ha suonato anche assieme al fratello, Alan Shorter, morto nel 1988 a soli 56 anni, e i due si facevano chiamare Mr Weird e Doc Strange.

WAYNE SHORTER MORTO A 89 ANNI: NUMEROSI MESSAGGI SUI SOCIAL

Sui social sono moltissimi coloro che stanno ricordando in queste ore il compianto Wayne Shorter, come ad esempio l’account International Jazz Day che scrive: “Wayne Shorter ha fatto parte del Jazz Day sin dal suo inizio ed è stato profondamente impegnato nella sua missione di unire le persone attraverso il potere del jazz. Era un gigante della musica e gli saremo per sempre grati per la sua generosa condivisione della sua vasta conoscenza e saggezza”.

Così invece Blue Note Records: “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare che il visionario sassofonista, compositore e leggenda del Blue Note Wayne Shorter è morto all’età di 89 anni. Nato il 25 agosto 1933 a Newark, NJ, Shorter ha lasciato un segno indelebile nello sviluppo della musica per più di 60 anni”.

