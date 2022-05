We Are Domi, Repubblica Ceca: chi sono? Eurovision 2022/ Lights Off: canzone di pura adrenalina

We Are Domi, l’adrenalina di Haskovà, Rekstad e Hatlestad a Eurovision 2022

Grande attesa per We Are Domi con Lights Off a Eurovision 2022. Il gruppo che rappresenta la Repubblica Ceca non vede l’ora di scaricare sul palco l’adrenalina e la lunga attesa cominciata a Dicembre. Il conto alla rovescia è ormai finito per We Are Domi, un gruppo che ha tutte le intenzioni di stupire e lasciare un segno tangibile in questa edizione torinese. Ma chi sono i componenti della band? Conosciamoli meglio. Partiamo dunque dalla vocalist del gruppo Dominika Haskovà e dai musicisti e producer norvegesi Benjamin Rekstad e Casper Hatlestad.

Un terzetto che ha tutte le carte in regole per ben figurare in questa kermesse, dove – come sempre – partecipano artisti di calibro internazionale. Ricordiamo che We Are Domi aveva fatto un figurone nelle selezioni nazionali, conquistando in scioltezza il pass per l’Eurovision 2022 a Torino.

We Are Domi, Light Off un pezzo “pesante”: il significato della canzone

Il brano con cui i ragazzi di We Are Domi hanno vinto la selezione nazionale si chiama “Lights off” e – a proposito del testo – per quanto il beat sia fresco, moderno e allegro il significato è tutt’altro che gioioso. Si parla infatti di un amore mancato o giunto al capolinea e di come sia complicato, per chi resta, voltare definitivamente pagina e aprire il cuore a nuove relazioni. Una sfida non semplice per il protagonista della canzone, che vede “scomparire” il proprio cuore assieme ai sentimenti che accompagnano quell’amore concluso per sempre.

Il video di Lights Off di We Are Domi, Eurovision 2022

