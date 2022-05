We Are Domi Repubblica Ceca, Eurovision 2022/ “Lights Off”, tanta grinta ma…

We Are Domi, curiosità sul brano “Lights Off” dell’Eurovision 2022

“Lights Off” è la canzone con cui i We Are Domi sono in gara a Eurovision 2022. Il brano è stato scritto dai componenti stessi del gruppo, in collaborazione con il produttore di Oslo Einar Eriksen Kvaløy e al cantautore inglese Abi F Jones. Il brano, come molti altri tra quelli che abbiamo avuto modo di ascoltare nella kermesse torinese, parla di amore, argomento sempre molto gettonato e di sicuro effetto. L’oibettivo degli autori è quello di far riflettere chi ascolta sulle delusioni che possono nascere anche quando si è profondamente innamorati.

“Dove sei ora quando mi manchi? Stai navigando nella mia periferia. Dove sei ora?“, dice il ritornello, come a sottolineare il senso di mancanza e di sofferenza quando non si ha la possibilità di avere vicino la persona amata. Sentirsi confusi e smarriti dopo la fine di una relazione che si credeva importante è più che naturale, così come non sapere come fare per andare avanti.

We Are Domi in gara per la Repubblica Ceca a Eurovision 2022: l’amore al centro di tutto

Energia e grinta sembrano essere state finora le caratteristiche mostrate dai We Are Domi nella semifinale di Eurovision 2022. Basteranno però per vincere e raccogliere l’eredità dei Maneskin? Al momento sembra difficile poter dare una risposta positiva a questa domanda. Il pubblico sembra avere dato un riscontro piuttosto tiepido alla loro performance.

L’auspicio per la band della Repubblica Ceca è però innanzitutto quello di poter sfruttare una vetrina così importante per farsi conoscere a livello internazionale. Il gruppo ha infatti in programma un tour che toccherà le città più importanti del Vecchio Continente.

Il video di “Lights Off” dei We Are Domi, Eurovision 2022













