Il film "Weapons" diretto da Zach Cregger ha ottenuto un buon successo al botteghino. Ma non va segnalato solo per questo

È senza dubbio il successo imprevisto dell’estate e la conferma che il 2025 è un anno d’oro per gli horror (dopo Sinners, Final Destination: Bloodlines). Weapons, uscito in Italia quasi in sordina, vista la distribuzione a ferragosto, ma accompagnato da una buona campagna marketing, ha raccolto – al momento della scrittura – più di 2 milioni al nostro botteghino, andando a rimpinguare l’incasso mondiale di più di 200 nel mondo (per un costo di 38).

La sorpresa però non viene dall’incasso in sé, quanto dalla natura del film: l’opera di Zach Cregger non è un film da franchise, non è tratto da un romanzo famoso, né ha grossi nomi alle spalle, almeno non grossi da garantire un incasso così alto; è invece un film originale, sia nel senso di “nato per lo schermo”, sia nel senso di “diverso dalla media”.

Dopo un inizio nella commedia demenziale, Cregger ha virato verso il genere più oscuro, attirando l’attenzione nel 2022 con Barbarian; Weapons è il suo salto di qualità. Scritto in solitaria, il film racconta lo strano caso di un gruppo di bambini di una classe, quella in cui insegna la nuova arrivata maestra Gandy (Julia Garner), che improvvisamente escono di casa, correndo chissà dove, alle 2.17 di una notte qualunque. Tutti i bambini, tranne uno.

A indagare sulla faccenda, oltre alla maestra, ci sarà Archer (Josh Brolin) – padre di uno dei bimbi scomparsi -, ma la faccenda assumerà dimensioni comunitarie, coinvolgendo quasi tutto il sobborgo.

Cregger, fin dalla scrittura, dimostra una padronanza dei meccanismi al passo con i tempi, lanciando subito un’idea capace di catturare il pubblico per poi espandersi e addentrarsi dentro territori apparentemente distanti: aperto dalla voce fuori campo che denuncia la natura fiabesca del film, Weapons ruota attorno al suo mistero e sfrutta le sue due ore abbondanti per digredire, per raccontare fatti e personaggi che non sembrerebbero c’entrare nulla con il film, per mostrare toni e modi di fare cinema che fanno più pensare all’esercizio di stile, vispo, ma forse un po’ sterile.

Poi, quando il film torna alla fiaba, nell’ultimo segmento, e quindi fa convergere tutto verso il centro propulsore, la tragica e demoniaca Gladys (Amy Madigan), si scorge anche il senso alla base di questo percorso eccentrico, cioè che va fuori dal suo centro, ma finisce per arricchirlo: la descrizione di un piccolo mondo, miniatura del nostro, che infettato dal male dà sfogo ai suoi peggiori istinti.

Suona molto kinghiano, come più di un critico ha fatto notare, a partire dall’elemento infantile che ne è cornice, ma Cregger usa i bambini per far deflagrare le contraddizioni degli adulti, sono il detonatore, non lo specchio o la cartina di tornasole.

A voler fare i critici col bilancino, non tutto è indispensabile e la sua struttura, che permette il ragionamento a freddo, può rendere difficile il suo godimento a caldo, facendo in modo che l’eclettismo di Cregger sia letto come un limite, un’imposizione narcisistica; ma fregandosene degli equilibri e delle compostezze, Weapons è un film intelligente e composito, capace di rendere l’esperienza del grande schermo ricca a più livelli, diretto da un affabulatore ispirato che sa ondeggiare tra il grottesco, il dolente e il genuinamente spaventoso.

Proprio come una fiaba – nera per definizione, con buona pace dell’animazione – dovrebbe essere.

