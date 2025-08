Il monito di Manfred Weber (e di Merz) su Von der Leyen: dal PPE il pressing per cancellare il divieto sui motori entro il 2035. Scenari e cosa rischia l'UE

IL LEADER PPE TUONA (DI NUOVO) CONTRO I BLOCCHI DEL GREEN DEAL SU MOTORI ED ENERGIA

Lo aveva detto in aprile parlando con il Financial Times della possibilità di eliminarlo, poi ancora la scorsa settimana dopo il caos dei dazi: ora dalle colonne della prestigiosa rivista tedesca “Die Welt”, il Presidente del PPE Manfed Weber lancia un messaggio piuttosto netto a Ursula Von der Leyen e a tutta la Commissione Europea. «Il divieto UE sui motori a combustione deve essere abolito», un titolo che è già un programma, un tentativo drastico di cancellazione di una grossa fetta di Green Deal EU messo a punto nel primo mandato di Von der Leyen alla guida dell’Europa.

Dopo la crisi energetica per lo stop del gas dalla Russia, e dopo la guerra commerciale sui dazi, l’Europa deve ristabilire una piena competitività rispetto ai vari partner e avversari internazionali: non può dunque permettersi di “regalare” un intero mercato come quello dell’automotive, e non può perdersi in una eccessiva regolamentazione (specie se quelle stesse norme da Paesi come Cina, India e la stessa Russia, ma anche gli USA, non vengono minimamente contemplate).

Secondo Weber, che parla non solo da leader PPE ma anche da vicepresidente della CSU (la componente bavarese dei cristiano democratici che reggono il Governo Merz), la Commissione UE deve fare quanto prima un’ampia inversione di marca per evitare di infrangersi completamente con il blocco di motori a benzina entro il 2035. Con l’accordo sui dazi, che già il Cancelliere popolare ha criticato notevolmente, la Germania e l’intera UE non possono permettere altri danni “gratuiti” a lavoratori e imprese. Per questo motivo occorre mantenere la potenza economica che è ancora oggi l’Unione Europea: per farlo serve mantenere «innovazione e competitività», scrive sulla “Welt” il Presidente dei Popolari europei

COSA PROPONE MANFRED WEBER E COSA PUÒ SUCCEDERE NEI PROSSIMI MESI: VON DER LEYEN SEMPRE PIÙ CRITICATA

Coraggio e intervento, con prudenza ma anche slancio per superare la crisi: secondo Weber deve finire quanto prima il divieto dei motori in quanto – scrive testuale – «rappresenta una minaccia per la leadership tecnologica dell’Europa e distrugge posti di lavoro». Solo togliendo questo divieto, continua il n.1 del PPE, è possibile ampliare un vantaggio potenziale anche per trovare soluzioni rispettose del clima e dell’ambiente: di certo sul medio periodo servono incentivi specifici per acquistare auto europee, «indipendentemente dal motore che montano».

La parola d’ordine di Weber è “pragmatismo”, opposta alla ideologia messa in campo finora sul Green Deal (e non solo): «dalle auto alle regolamentazioni sull’AI, fino all’energia nucleare, l’Europa ha bisogno di pragmatismo, non di ideologia». Elencando poi una serie di provvedimenti più o meni rapidi da mettere in serie per raggiungere riforme pragmatiche per salvare l’economia europea, Weber si riferisce di fatto direttamente a Von der Leyen: incentivi per acquisto auto; niente regolamentazione eccessiva sul digitale; rafforzare mercato interno semplificando regole per PMI e servizi; finanziare startup e innovazione; produrre altri accordi come il Mercosur per aprire mercati alternativi a Cina e USA.

Vi è infine da non sottovalutare il complessivo momento politico attorno alla Presidente UE Von der Leyen: dopo l’accordo sui dazi con Trump, le critiche addosso alla leader tedesca sono aumentate, aggiungendosi alle istanze a livello UE sul riarmo, i migranti e lo scandalo PfizerGate (che l’ha vista superare una prima mozione di sfiducia).

In vista di un autunno che la vedrà probabilmente alle prese con una seconda mozione di censura, questa volta col rischio più ampio di un coinvolgimento anche di Socialisti e Verdi, deve far tenere le antenne dritte alla leader della Commissione Europea: perdere ulteriore fiducia sul fronte PPE, pur essendo il suo partito d’origine e il più ampio a suo supporto a Bruxelles, potrebbe non essere un’ottima idea per il proseguo della Legislatura.