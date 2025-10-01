Manfred Weber (PPE) promuove il governo italiano e chiede una svolta in Ue: "Via l'unanimità sulle questioni di politica estera". Il messaggio a Putin...

Sicurezza, difesa comune, rapporti con gli Usa, Green Deal e ruolo dell’Italia: sono diversi i temi delicati affrontati da Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo (PPE) al Quotidiano Nazionale. Il politico tedesco nell’intervista ha invocato una nuova generazione di leader europei “coraggiosi” per costruire una vera politica estera e di difesa comune. Inoltre, ritiene inevitabile la creazione di un pilastro europeo della difesa, in quanto gli Stati Uniti non potranno finanziare per sempre la sicurezza del continente.

NUCLEARE/ Trump, Sturmer e Macron "se ne vanno", l'Ue accelera il piano per favorire il declino

Il primo passo è fare acquisti comuni e innovazione condivisa, visto che ci sono attualmente sistemi di difesa diversi che rendono inefficiente la spesa, ma la proposta di Weber è caratterizzata da tre progetti concreti: difesa missilistica a Est, brigata cyber europea, sistema satellitare di sorveglianza. «L’Italia, con la sua forte industria della difesa, potrebbe avere un vantaggio notevole».

PNRR, Foti: “nessuna proroga dalla Commissione UE”/ “96% progetti già attivi”: ecco come cambia il Piano

Per quanto riguarda i rapporti con gli Usa, Weber ha riconosciuto che a lungo termine l’Europa deve diventare autonoma in difesa, ma allo stato attuale la cooperazione transatlantica resta fondamentale. Weber ha poi valutato positivamente i recenti segnali del presidente americano Donald Trump sull’Ucraina e l’impegno dell’amministrazione americana sulla NATO.

A proposito di Ucraina, Weber ha mandato un messaggio al presidente russo Vladimir Putin per le incursioni dei suoi droni: «L’Europa è pronta a reagire. La logica di Putin è metterci alla prova ogni giorno, è testarci, non soltanto nelle nostre capacità militari ma nella tenuta delle nostre società. Ma siamo pronti a difenderci e non siamo spaventati da questo tipo di attacchi».

Papa Leone XIV: “politici UE vivano una sana laicità”/ “La fede è valore anche sociale: dà senso ai rapporti”

DALLA GOVERNANCE UE AL GREEN DEAL

Spazio poi alla riflessione sulla governance europea: Weber è molto critico riguardo il principio dell’unanimità, visto che 27 posizioni diverse impediscono di avere una voce unica su temi cruciali come Cina, Medio Oriente, Gaza. Quindi, la sua richiesta è di passare al voto a maggioranza qualificata in politica estera.

Altro tema caldo è Gaza, col timore del capogruppo del PPE che svanisca la prospettiva dei due Stati: la richiesta a Israele è di mantenere aperta questa opzione, anche fermando espansioni eccessive negli insediamenti. Tornando ai temi europei, Weber ha criticato l’approccio “ideologico” della sinistra su Green Deal e industria, rivendicando una linea pragmatica, dando spazio a innovazione e mercati.

Inoltre, si si oppone al divieto del motore a combustione, promettendo di reintrodurlo come scelta tecnologica, anche per salvaguardare l’occupazione nell’automotive. «Prometto che riporteremo indietro il motore a combustione. È stato un grande errore della sinistra vietare tecnologie: sta distruggendo molti posti di lavoro nell’automotive».

WEBER PROMUOVE IL GOVERNO ITALIANO

Il mirino si sposta poi sull’Italia, con il giudizio positivo sul governo Meloni e sul ruolo di Forza Italia, ma ha anche citato l’esempio positivo dell’accordo Ue-Tunisia sui migranti, riconoscendo il contributo del ministro degli Esteri Antonio Tajani nel PPE e a livello europeo, soprattutto sulla politica estera e sulla crescita economica. «A livello europeo l’Italia sta risolvendo problemi. Per esempio, ha ridotto il numero degli arrivi sulle nostre coste». Infine, il caso Ilaria Salis: pur senza sbilanciarsi nel merito, il leader del PPE ha chiarito che la decisione sull’immunità sarà presa dal Parlamento europeo in base a criteri giuridici, non politici.