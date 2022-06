Wedding every weekend/ Su Canale 5 il film romantico con Kimberly Sustad

Wedding every weekend va in onda oggi, mercoledì 15 giugno 2022, su Canale 5 a partire dalle 16.30. Si tratta di una commedia romantica. Il film è uscito in streaming il 15 marzo 2021, mentre al cinema è uscito nell’agosto del 2020. La pellicola è stata prodotta da Carlo Cooper, la regia è di Kevin Fair. In diciannove anni di carriera ha diretto sei film e quattro serie televisive tra cui: Smallville e Arrow. Nel cast troviamo Kimberly Sustad, una giovane attrice canadese nota per aver interpretato Un Natale con amore, The Romeo Section e Down River. Si è unita in matrimonio nel 2004 con Scot Sustad che le ha due figli. Il protagonista maschile è Paul Campbell, già interprete di pellicole romantiche come: La damigella perfetta, Sole cuore e amore, Sorpresi dall’amore e La vetrina delle meraviglie.

Wedding every weekend, la trama del film: un amore a lieto fine

Wedding every weekend è una storia lieto fine dove l’amore è la protagonista. Cosa c’è di peggio che essere invitati a un matrimonio, andarci senza accompagnatore e oltretutto con alle spalle una storia appena terminata? Le scelte sono due: o si disdire l’invito inventando una scusa o si partecipa al banchetto sedendo nel tavolo riservato ai single. Brooke e Nate sono due giovani che da poco hanno rotto la loro relazione sentimentale con i rispettivi partner. A causa di una serie di casi fortuiti, i due giovani si ritrovano per quattro weekend consecutivi a partecipare agli stessi matrimoni. Pur di non occupare il posto riservato ai single nel tavolo dedicato a loro, decidono di diventare amici e presentarsi agli eventi come amici. I due giovani diventano “compagni di matrimonio”, quello che all’inizio doveva essere una semplice amicizia, con il tempo si trasformerà in un sentimento più profondo.

