Wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi/ Sono la sorpresa (Pechino Express)

I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, con Pechino Express sono passati da un mondo ovattato della moda all’avventura in Thailandia. Entrambi si sono mostrati pronti a mettersi in gioco. Sicuramente Enzo è il più competitivo della coppia e con la sua verve è stato in grado di sorprendere il pubblico in questa prima puntata. La passione di Enzo ha stupito sia i concorrenti che il pubblico a casa. Sicuramente la coppia di wedding planners è pienamente promossa. Nella prossima puntata le aspettative per Enzo e Carolina sono davvero alte. Se continuano a giocare con la stessa passione e voglia di fare continueranno una corsa inarrestabile verso il traguardo di Pechino Express. Clicca qui per il video della presentazione a Pechino Express.

I WEDDING PLANNER, ENZO MICCIO E CAROLINA GIANUZZI A PECHINO EXPRESS

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi iniziano l’avventura di Pechino Express andando in barca verso l’isola di Kho Phra Tong con gli altri concorrenti. Il periodo di crociera finisce ben presto quando improvvisamente i motori della barca si spengono e il gioco parte. Arriva la prima lettera in cui Enzo e Carolina scoprono che l’unico modo per far ripartire la barca è prendere la cassa, che si trova sul fondo del mare. Con qualche sforzo riescono a tirare su la cassa. Ma prima di aprirla c’è l’ultima prova da superare: risolvere l’indovinello. Enzo e Carolina sono i primi a trovare la soluzione e la statua del Buddha. Proprio l’improbabile coppia di wedding planner è la prima ad arrivare sull’isola e a trovare un indizio, una foto con una donna che devono cercare per avere i loro preziosi zaini con l’occorrente per andare avanti. Sono i primi anche a trovare gli zaini dopo una corsa sfrenata. Le sfide in ogni caso non finiscono qui: devono finire la zuppa che gentilmente hanno cucinato gli ospiti. La zuppa è buonissima ma molto piccante. Intanto Enzo e Carolina si lanciano alla corsa verso la spiaggia dove troveranno ad aspettarle Costantino della Gherardesca. I wedding planner non vincono la sfida e per recuperare le mappe dovranno per prima cosa recuperarle dai contenitori che si trovano sul fondo della baia. I due arrivano sull’isola di Kho Bra e trovano il passaggio. Durante il viaggio sul pick-up Enzo e Carolina sono colti dalla pioggia. Intanto Costantino li contatta e avvisa che devono trovare un posto per passar la notte. I due dopo qualche difficoltà lo trovano e intanto si scopre che sono i primi in classifica. L’indomani, dopo una bella colazione, arriva la comunicazione di una sfida: i 2 wedding planners dovranno portare gli alimenti a un’edicola votiva vicina. Poi i due partono alla volta di Phanom. Arrivano e si trovano davanti a una sfida, 199 gradini. Sono loro i primi ad arrivare da Costantino. Iniziano quindi la prova immunità a bordo dei trampoli. Alla fine con 24 ghirlande arrivano secondi alla prova. Pechino Express riparte e c’è una nuova prova da affrontare, andare alla scuola di scimmie. Inizia la nuova prova staccare 8 cocchi in un tempo inferiore ai 19 secondi che impiegano le scimmie. Non ce la fanno ma partono verso Surat Thani, il traguardo della prima puntata di Pechino Express. Sono i secondi ad arrivare al traguardo.

