Wedding Planner truffati in diretta a Pechino Express/ Enzo Miccio: “Ladro di merd*!”

Inizia male l’ultima avventura in Cina per i Wedding Planner di Pechino Express 2020. Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi sono come spesso accade alle coppie in gara alla ricerca di un passaggio, quando un uomo gentile decide di offrire loro dei soldi. Li pone nelle mani di un altro uomo, dando a lui il compito di accompagnarli dove vogliono. Enzo e Carolina ringraziano quasi commossi per poi allontanarsi con questa persona ma, arrivati dall’altra parte della strada, questa mette i soldi in tasca e si rifiuta di accompagnarli. “Questo si è messo immediatamente i soldi in tasca e con una grande faccia tosta ha negato di averli presi!” commenta poi Miccio davanti alle telecamere e visibilmente infastidito.

I Wedding Planner truffati da un cinese a Pechino Express 2020

Seguono numerosi tentativi da parte della coppia dei Wedding Planner di convincerlo ad accompagnarli, ricordandogli che ha appena intascato un mucchio di soldi. Ma l’uomo fa finta di nulla e si allontana. Enzo Miccio torna allora dall’uomo che gli ha prestato i soldi che, tuttavia, non lo comprende e non gli dà corda. Nulla serve al loro scopo: l’uomo si rifiuta di aiutarli. Infuriato, Miccio lo accusa di essere un “ladro di merd*” e di averlo truffato e, prima di allontanarsi, gli fa il gesto del dito medio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA