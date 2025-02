Weekend a Taipei, film su Italia 1 diretto da George Huang

Venerdì 7 febbraio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action film del 2024 dal titolo Weekend a Taipei. Questo progetto cinematografico è una co-produzione tra Francia e Taiwan, scritta e diretta dal film maker di origini taiwanesi George Huang, che in precedenza aveva girato due capitoli della saga di Spy kids, in collaborazione con il regista e produttore Luc Besson, celebre grazie a film quali Nikita (1990) e Léon (1994).

Il protagonista del film Weekend a Taipei è interpretato dall’attore gallese Luke Evans, noto per la sua partecipazione a pellicole come Scontro tra titani, Fast & Furious 6 e la trilogia de Lo Hobbit. Al suo fianco l’attrice cinese Gwei Lun-mei, volto di numerose commedie romantiche cinesi e taiwanesi, e l’attore Sung Kang, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Han Lue nella saga di Fast & Furious.

La trama del film Weekend a Taipei: per una brutta storia di narcotraffico, una famiglia si riunisce

Weekend a Taipei racconta la storia di John Lawlor (Luke Evans), agente speciale della DEA che sta lavorando sotto copertura in un ristorante orientale della città di Minneapolis, con l’obiettivo di smascherare Kwang, miliardario coinvolto in numerose e importanti operazioni di narcotraffico.

Purtroppo, il suo lavoro viene vanificato da un errore di un suo collega e, quando Lawlor riceve una email anonima da Taipei contenente alcune informazioni chiave, i suoi responsabili lo ignorano completamente: il protagonista decide così di raggiungere da solo la capitale taiwanese con una falsa identità.

Nel frattempo Kwang scopre che Raymond, il figlio che ha adottato, ha messo le mani su uno dei registri della sua azienda, iniziando a dubitare che sia proprio lui la talpa che ha fornito le informazioni a Lawlor. Sua moglie, Joey, vecchia fiamma di Lawlor, lo prega di risparmiare la vita a suo figlio, ma il criminale è irremovibile ed invia un gruppo di uomini a recuperare il registro e ad eliminare Raymond.

Il ragazzo e sua madre iniziano, così, la loro fuga, raggiungendo il protagonista in un albergo.

È proprio qui che quest’ultimo scopre che in realtà Raymond è suo figlio e, dopo essersi riconciliato con Joey, decidono di fuggire per consegnare le prove raccolte.

Kwang, però, riesce a rapire la donna e Lawlor si trova coinvolto in una lotta all’ultimo sangue contro gli uomini del criminale.

Dopo essere riuscito a sconfiggerli, inizia ad inseguire Kwang, arrivando in un teatro all’interno del quale l’agente riesce ad avere la meglio e a fare arrestare il suo nemico, iniziando una nuova fase della sua vita a Parigi con Joey e Raymond.