Weghorst all’Inter?/ Calciomercato news, nel mirino anche l’olandese del Wolfsburg

I nerazzurri proseguono la caccia ad un nuovo importante attaccante ed in queste ore è emersa l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere Wout Weghorst all’Inter da qui alla fine del calciomercato estivo. Ventinovenne olandese di proprietà del Wolfsburg, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023, secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport Weghorst sarebbe stato individuato come possibile alternativa ad altri obiettivi quali Duvan Zapata dell’Atalanta, valutato non meno di 40 milioni di euro dai bergamaschi, e Joaquin Correa della Lazio, per il quale il club milanese non ha più affondato il colpo. La soluzione Weghorst potrebbe essere l’affare migliore per l’Inter che non andrebbe così a spendere tutto l’incasso proveniente dalla cessione di Romelu Lukaku al Chelsea ma potrà trattare sulla base di 30 milioni di euro, come indicato dalla valutazione riportata dal portale Transfermarkt.

Staremo dunque a vedere se le chances di un approdo di Wout Weghorst all’Inter potranno aumentare nei prossimi giorni di questa finestra di calciomercato. Nella passata stagione Weghorst è stato in grado di realizzare 25 reti ed ha fornito nove assist vincenti per i suoi compagni in 41 presenze complessive tra campionato e coppe con la maglia del Wolfsburg e nella stagione appena cominciata ha già firmato due gol in due presenza tra Bundesliga e Coppa DFB.

