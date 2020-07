Welby e Cappato, chiesti 3 anni e 4 mesi/ Oggi sentenza per suicidio Davide Trentini

Mina Welby rischia 3 anni e 4 mesi di carcere per aver aiutato Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, a morire in Svizzera. Questa l’accusa per la quale il pm ha chiesto questa condanna. “Soffriva troppo, non ne poteva più della malattia, della sclerosi multipla che lo consumava, lo umiliava da più di vent’anni”, spiega Mina Welby a Repubblica in attesa della sentenza. Oggi infatti al Tribunale di Massa è attesa la sentenza per la morte del 53enne, avvenuta in Svizzera nel 2017 tramite il suicidio assistito. Il pm aveva chiesto un rinvio per nuove prove, ma non è stato concesso. Poco dopo le 16 la notizia della richiesta di condanna per lei e Marco Cappato. Quest’ultimo sui social ha commentato la notizia: “Attendiamo la sentenza con rispetto, qualunque sia l’esito. Ma rifarei esattamente quello che ho fatto per aiutare Davide a morire senza soffrire”. Non si è pentita neppure Mina Welby: “Io sono religiosa, cattolica e per questo l’ho aiutato, l’ho accompagnato oltre confine, gli sono stata accanto fino all’ultimo. E lo rifarei”.

DAVIDE TRENTINI, OGGI SENTENZA PER WELBY E CAPPATO

Mina Welby e Marco Cappato rischiano il carcere perché il Parlamento non è stato ancora in grado di approvare una legge sull’eutanasia, nonostante la Corte Costituzionale abbia più volte invitato a farlo in seguito al processo per la morte di Dj Fabo, per il quale sono stati entrambi assolti. Ma il caso di Davide Trentini è diverso, in quanto non aveva bisogno di sostegni vitali e quindi il caso non rientra in quelli previsti dalla Consulta in cui non è reato aiutare. A Repubblica Mina Welby oggi ricorda l’ultimo giorno di Davide Trentini in Svizzera. Gli rimase accanto mentre gli mettevano la flebo. “L’ho visto addormentarsi per sempre. Sereno. Il giorno dopo siamo andati dai carabinieri ad autodenunciarci”. Invece Davide Trentini lasciò una lettera all’Italia: “Spero tanto diventi un Paese più civile, facendo finalmente una legge che permetta di porre fine a sofferenze enormi, senza fine, senza rimedio, a casa propria, vicino ai propri cari, senza dover andare all’estero, con tutte le difficoltà del caso, senza spese eccessive”. Ma non lo siamo ancora.



