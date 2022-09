Welcome kit universitario/ Sconti, promozioni per chi studia a Milano

Il Welcome kit universitario è una promozione proposta dalla città di Milano per agevolare tutti quei ragazzi fuori sede che hanno avuto difficoltà ad ambientarsi. Orientarsi in un metropoli come la città meneghina non è semplice, per questo motivo le new entry dovrebbero avere una guida.

La soluzione attuale “Welcome Kit Universitario“, è stata pensata da University Network di Milano. Nel pacchetto per gli studenti fuori sede vengono proposte soluzioni come sconti, agevolazioni sulle tantissime attività da poter fare in una metropoli come quella del capoluogo lombardo.

Welcome kit universitario Milano: cosa offre

Martina Riva, ovvero assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovani di Milano, ha spiegato dettagliatamente l’offerta Welcome Kit Universitario. Ecco le sue testuali parole che possiamo leggere sul post Instagram sponsorizzato:

All'interno del kit, gli studenti potranno trovare tantissimi sconti e agevolazioni da parte delle più importanti realtà che operano nei settori di interesse per gli universitari: sport, mobilità, eventi, ristoranti e così via.

D’altronde seppur Milano sia una città che offre tantissime attività, molti giovani fuori sede hanno affermato di aver avuto difficoltà – almeno in un primo momento – ad orientarsi. Martina Riva ha aggiunto anche, che nei prossimi periodi l’offerta potrebbe estendersi ad altri partner.

L’unico requisito per poter usufruire del welcome kit universitario è quello di esser distanti almeno 90 minuti dall’Ateneo presso la quale gli studenti sono iscritti e chiaramente, dimostrare di frequentare l’Università (tramite il corretto pagamento delle rette).

Dopo aver inviato la richiesta gli studenti potranno ritirare il loro Welcome Kit universitario presso il temporary store sito in Via Vigevano, 18, (nei pressi della Darsena).

University Network distribuirà il suo kit agli studenti a partire da lunedì 3 ottobre e fino a venerdì 7 ottobre (a partire dalle ore 15).

Approfittiamo per dirvi che la Darsena è anche un luogo di ritrovo per molti giovani, quindi questo sarebbe un primo inizio.











