Nel 2025 il welfare italiano cambia passo con oltre 212 milioni di euro destinati a sostenere giovani, famiglie e liberi professionisti, determinando un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti e un ampliamento degli ambiti di intervento oltre le tradizionali forme di assistenza: quasi 100 milioni sono dedicati all’assistenza sanitaria, mentre 24 milioni confluiscono in misure specifiche per la famiglia e altrettanti per formazione e sostegno finanziario, sintomo della volontà chiara di costruire un sistema inclusivo e integrato che affronti tematiche quali la violenza di genere, il sostegno alla genitorialità e la conciliazione vita-lavoro.

Cassa Forense – con 20 milioni di euro stanziati – introduce per la prima volta contributi tra 5mila e 15mila euro per le vittime di violenza, mentre la Cassa dei Commercialisti alza l’asticella a 44,9 milioni per borse di studio e aiuti mirati con un incremento del 15,7% rispetto al 2024: l’espansione del welfare si traduce in nuove opportunità per giovani professionisti e famiglie come rimborsi fino al 50% dei costi per esami di abilitazione dei praticanti under 35, incentivi per la formazione continua e bonus bebè rafforzati per medici e liberi professionisti, oltre a un crescente sostegno al caregiving per la cura di familiari fragili con 22 milioni dedicati.

Le misure variano tra categorie di professionisti ma puntano tutte a un obiettivo comune: fare del welfare un vero motore sociale, capace di supportare concretamente chi vive situazioni difficili promuovendo inclusione e crescita personale in un sistema che supera l’esclusivo sostegno economico per diventare una rete solidale e attiva.

Welfare, giovani e famiglie protagonisti: l’inclusione passa da contributi, formazione e nuovi strumenti di tutela sociale

Il nuovo welfare – pur mantenendo le tradizionali funzioni di supporto economico e sanitario – evolve verso una dimensione più ampia e inclusiva, dedicata in particolare a giovani e famiglie chiamate a fronteggiare sfide sempre più complesse: l’introduzione di bandi dedicati alla formazione e alla genitorialità (insieme al riconoscimento di contributi specifici per le vittime di violenza) indicano un sistema più attento alle esigenze reali come dimostrano le cifre in crescita di enti come Cassa Forense e quella dei Commercialisti, insieme a iniziative promosse da geometri, psicologi e consulenti del lavoro.

L’attenzione si concentra anche sulle difficoltà pratiche, quali il costo dell’alloggio e la conciliazione famiglia-lavoro, affrontate con rimborsi e finanziamenti agevolati utili a contenere spese spesso insostenibili e a costruire un ambiente lavorativo più favorevole: servizi e programmi dedicati puntano a trasformare la solidarietà in un vero progetto di comunità, dove il welfare diventa strumento di inclusione sociale e crescita personale e non solo un aiuto temporaneo. In questo nuovo scenario giovani e famiglie non sono più solo destinatari, ma attori protagonisti di un processo di rinnovamento sociale, indispensabile per il futuro del Paese.