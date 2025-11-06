Il quadro complessivo del Welfare Italia cresce, e con lui anche i servizi sociali e le infrastrutture. Però resta un divario molto ampio con il Sud.

La spesa sociale in relazione al Welfare Italia cresce, anche se purtroppo il divario territoriale è piuttosto ampio, e i risultati sono stati mostrati pubblicamente al “Welfare, Italia – Capitale umano: la nuova leva della competitività nazionale”, tenutosi presso il Forum.

Lo studio è stato realizzato grazie alla partnership tra The European House Ambrosetti e il Gruppo Unipol, evidenziando uno squilibrio – specialmente al Sud Italia – dove il motore dello sviluppo in certe Regioni è nettamente al di sotto di tante altre.

Lo scenario aggiornato sul Welfare Italia 2025

Il Welfare in Italia fortunatamente funziona egregiamente. Rispetto ai costi totali pubblici il sistema ha assorbito il 60%, corrispondente a poco più di 669 miliardi di euro. In crescita anche gli altri reparti come l’istruzione, le politiche sociali e la sanità.

In un quadro che nel complessivo va bene, c’è una discrepanza da dover sottolineare, i costi affrontati per la spesa previdenziale vanno a discapito delle capitalizzazioni di denaro utilizzabili per la prevenzione e il capitale umano.

Secondo l’organizzazione specializzata in ricerche attive sul territorio, Think Tank, il welfare dovrebbe esser potenziato migliorando i settori quali, salute, prevenzione sociale e soprattutto prevedere un’espansione delle attività lavorativi per la categoria femminile (al fine di colmare il gap di genere).

Le eccessive differenze tra Nord e Sud Italia

Il quadro denominato “Welfare Italia Index“, mostra le differenze strutturali tra Nord e Sud Italia, evidenziando un netto miglioramento nelle Regioni del Settentrione, nello specifico coinvolgendo le infrastrutture sanitarie, l’occupazione e l’adesione ai servizi sociali.

Il divario tra la Regione premiata come la “migliore“, ovvero Trento (che ha totalizzato 83,8 punti percentuali), e la “peggiore“, la Calabria (con un punteggio di 60,2), è molto alto, ben 23,6 punti di gap.

L’invito alle aziende ma soprattutto allo Stato, è quello di potenziare il welfare in Italia al fine di cercare di trovare un equilibrio tra i territori italiani coinvolti, migliorando i settori legati al benessere, alla formazione e soprattutto all’inclusione sociale (riferendosi anche al lavoro).