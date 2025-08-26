Valditara ha pianificato l'estensione del welfare destinato al personale scolastico, promettendo tassi agevolati e sconti sui beni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha intenzione di prevedere dei welfare più ampi per l’intero personale scolastico, spaziando dal personale ATA fino ad arrivare ai docenti.

Nel piano si prevedono diversi aiuti che si sommano a quelli attuali (servizi bancari, trasporti e generi alimentari), nonché introdurre delle polizze sanitarie aggiuntive e prevedere dei costi calmierati per gli alloggi.

ISEE prima casa/ Salvini propone di escluderla dal calcolo: cosa cambierebbe

Le proposte del welfare sul personale scolastico

Dal prossimo anno al personale scolastico potrebbero esser garantiti dei welfare più ampi e generosi. Un recente esempio concreto è stato proposto da Ornella Cuzzupi, ovvero segretaria nazionale UGL Scuola, che ha pensato ai prezzi esagerati dell’immobiliare.

SINDACATI E POLITICA/ Quel freno al Patto sociale rappresentato dalla Cgil

A tal proposito ha risposto prontamente Giuseppe Valditara, ministro dell’istruzione, il quale ha annunciato che tra le soluzioni future rientra l’intenzione di agevolare i prezzi a favore dei lavoratori del settore scuola (accorpandolo al bonus affitto attualmente in vigore).

Tuttavia, non è una misura “campata in aria”, bensì c’è del concreto. Infatti, Valditara ha ammesso che la sua idea di ampliare l’offerta abitativa al comparto ATA e ai docenti è stata approvata nel documento riepilogativo del “Piano Casa Italia” sottoscritto dal Ministro Matteo Salvini.

BCE & UE/ Le nuove operazioni politiche di Lagarde e Trichet (per Macron)

Assicurazione sanitaria extra

Anche se ancora non sappiamo i dettagli sul fondo previsto per garantire una polizza sanitaria integrativa ai docenti (anche se le stime parlerebbero di 65 milioni di euro all’anno), abbiamo delle informazioni importanti sui destinatari e sulle potenziali coperture.

Il Ministro Valditara ha riferito che il welfare sanitario “extra” è destinato principalmente agli insegnanti con un incarico annuale e a chi ha un contratto indeterminato. Non mancano però, le intenzioni di estenderlo anche ai supplenti, ma soltanto a fronte di un buon budget economico.

Quanto alle prestazioni ammissibili rientrano sia gli interventi più ingenti che le visite di monitoraggio e follow up (oltre che i controlli come prevenzioni ai tumori e le spese da sostenere per il parto).

Accordi con gli enti bancari

Da maggio scorso il Ministero ha concluso degli accordi con due banche principali del settore, Unicredit e Bpm, prevedendo dei tassi agevolati da garantire in caso di finanziamenti personali, mutui ipotecari e sulla cessione del quinto dello stipendio.

Sconti estesi ai voli e agli acquisti

Il Ministro dell’Istruzione ha affermato inoltre, di voler continuare a garantire sconti fino al 30% valido per il personale scolastico che intende comprare beni e servizi, oppure di usufruire del trasporto pubblico ferroviario o aereo.