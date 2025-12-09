Welo, chi è il cantante leccese a Sanremo Giovani con il brano "Emigrato"? Una canzone che evidenzia i problemi del sud: riuscirà ad approdare in finale?

Tra i concorrenti di Sanremo Giovani c’è anche Welo, che porta sul palco la sua “Emigrato”, un brano che parla di un tema molto caro al mondo della musica: quello dell’addio alla propria terra amata. Welo è infatti cresciuto in Salento, e proprio della sua terra e dei problemi della Puglia parla nella sua musica. Proprio a Lecce, nel 2017, Welo ha fondato il collettivo 23.7 insieme a Symon e Ankhay. Dopo l’esperienza di collettivo, nel 2022 ha pubblicato il suo primo singolo, “Pass”, mentre l’anno successivo ha pubblicato “Malessere”, un altro brano che mette in evidenza proprio le condizioni della sua terra con la precarietà e il desiderio di rivalsa.

Nel 2024, l’artista salentino ha collaborato con Gué in “My Boo”, un lavoro che ha ottenuto un ottimo riscontro. Anche il 2025 è stato un anno di grandi successi per Welo, che ha dato vita al suo primo studio di registrazione ufficiale. E, a proposito di 2025, Welo ha pubblicato un singolo in collaborazione con i Sud Sound System Official, la band salentina per eccellenza. E poi, per concludere bene l’anno, è arrivato Sanremo Giovani.

Welo a Sanremo Giovani con “Emigrato”: un brano che parla dei problemi del Sud

Welo ha deciso ancora una volta di parlare, nella sua musica, dei problemi del Sud. E così a Sanremo Giovani ha presentato “Emigrato”, un brano che è riuscito a superare le selezioni e la prima fase, approdando così in semifinale, dove questa sera si giocherà il tutto per tutto in vista della finale. Un brano ritmato, ironico, che parla del Sud (e in particolare del suo Salento) e dei suoi problemi: una canzone che è stata accolta con grandi complimenti anche sui social, dove “Emigrato” è già una hit. E da Lecce il suo pubblico continua a fare il tifo per lui, sperando di vederlo sul palco dell’Ariston.