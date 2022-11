Wendy Kay, chi è la mamma di Soleil Sorge/ “Uno degli amori più grande della mia vita”

Wendy Kay e il rapporto con la figlia Soleil Sorge

Wendy Kay è la mamma di Soleil Sorge. In passato la donna ha partecipato proprio con la figlia al game show di successo “Pechino Express”. Tra mamma e figlia c’è un bellissimo rapporto di stima ed affetto e in diverse occasioni la influencer non si è tirata indietro nel rivelare aneddoti sulla loro vita. Proprio a Verissimo Soleil parlando della madre ha raccontato: “era tutta amore e carica totale come sempre. È sempre stata la prima mia sostenitrice”. Non solo, nella vita di Soleil oltre alla mamma c0è spazio anche per la nonna: “sono i due degli amori più grande della mia vita”. Purtroppo la loro vita non è stata semplice, visto che quando Soleil era una giovanissima adolescente la mamma ha dovuto lottare contro un cancro. ”

“E’ stato il momento più buio della mia vita, il terrore più grande di un figlio di poter perdere un genitore” ha detto Soleil rivelando – “vedere una donna che è sempre stato il simbolo di forza e benessere, vederla soffrire è stato un momento bruttissimo”.

Wendy Kay, chi è la mamma di Soleil

Ma chi è Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge? La donna si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la partecipazione della figlia al reality show Grande Fratello Vip. La figlia, infatti, è stata una delle concorrenti più criticate per via del flirt con Alex Belli, ma fuori dalla casa ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato della sua mamma che l’ha difesa da tutto e tutti. No solo, insieme le due hanno anche partecipato al game show di successo “Pechino Express” nel 2020. Sulla donna però si conoscono davvero pochissime informazioni, ma possiamo dirvi con certezza che Wendy è nata negli Stati Uniti d’America e ha circa 50 anni.

Proprio in America ha conosciuto il padre di Soleil Sorge con cui si è sposata. Purtroppo il loro matrimonio è naufragato qualche anno dopo e ha deciso di lasciare l’America per trasferirsi in Italia per stare con la figlia Soleil. La donna si è ammalata di tumore, ma è riuscita a vincere la sua battaglia: “è stato per noi un periodo davvero difficile”.

