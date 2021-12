Wendy Kay, la mamma di Soleil appoggia Biagio D’Anelli Vs Miriana/ “L’ha smontata…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’uscita di Alex Belli e il comportamento da lui avuto con Soleil Sorge (e viceversa!) continua a far discutere e, in alcuni casi, crea anche dissapori. È così per Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan che oggi hanno discusso proprio per la differente idea che hanno su Soleil rispetto agli atteggiamenti avuti con Alex. Se lei li condanna – “Io non andrei mai da un uomo sposato” – Biagio le fa notare che “Lei è libera, può fare quello che vuole”, sottolineando “Anch’io sono fidanzato e tu mi abbracci sempre, quindi? Bisogna portare l’anello al dito per portare rispetto?”. Parole, queste, che hanno fatto esultare tutti i sostenitori della Sorge e una su tutti: sua mamma Wendy Kay.

Wendy Kay appoggia Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan e difende sua figlia Soleil Sorge

In una storia postata su Instagram, Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, ha riportato proprio le parole di Biagio D’Anelli a Miriana, sottolineandole e commentandole così: “Biagio che smonta Miriana e difende Soleil.”, concludendo con l’immagine di un aereo in volo. Wendy, dunque, lancia la stoccata a Miriana che per Soleil non prova una grande simpatia, sentimento d’altronde condiviso dalla Sorge. Va detto che Biagio ha preso le parti di Soleil, facendo notare a Miriana che è stato Alex a comportarsi male: “Il mio punto di vista è che lui ha avuto tre giorni per preparare psicologicamente una ragazza nel bene o nel male, io torno da mia moglie. Lui non l’ha fatto”, ha sottolineato l’opinionista al Grande Fratello Vip.

