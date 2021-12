Wendy Kay/ “Luca Onestini? Soleil non lo ha mai amato. Jeremias Rodriguez e Marco Cartasegna invece…”

Wendy Kay durante un’intervista concessa al settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena del carattere di sua figlia lasciandosi andare a dichiarazioni sulle sue storie passate, come quella avuta con Luca Onestini e Gianmaria Antinolfi. La donna ha ammesso di aver visto più volte sua figlia innamorata, soprattutto con Jeremias Rodriguez e con Marco Cartasegna.

Sulla relazione tra sua figlia e Luca Onestini, Wendy Kay ha ammesso che sua figlia non ha mai provato alcun interesse nei suoi confronti: “Era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva, Onestini è stato il premio da vincere e, infatti, è durata un mese”. Luca Onestini e Soleil Sorge si erano conosciuti durante Uomini e Donne e si sono separati clamorosamente in diretta televisiva durante il Grande Fratello nel 2017 quando Soleil lasciò in diretta l’ex tronista con una lettera.

Soleil Sorge non è mai stata innamorata di Alex Belli

Non solo Luca Onestini, Wendy Kay ha parlato anche di una precedente relazione di Soleil Sorge che ha fatto molto discutere: quella con Gianmaria Antinolfi e ha svelato come l’imprenditore partenopeo abbia cercato di corteggiare sua figlia per un anno e mezzo e “Quando Soleil è rimasta single è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi”.

Wendy Kay ha dimostrato di conoscere bene il comportamento di sua figlia, anche nei confronti di Alex Belli verso cui, secondo la donna, non ha mai provato alcun sentimento, mentre in merito al nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021, Alessandro Basciano Wendy si augura che la figlia non caschi nella sua rete nonostante il microcosmo della casa possa indurre tutti i concorrenti a fare degli sbagli.

