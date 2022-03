Wendy Kay, mamma Soleil: furiosa con Ainett Stephens/ “Semini odio contro mia figlia”

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, risponde ad Ainett Stephens difendendo la figlia che, da quasi sei mesi, è oggetto di critiche. La mamma dell’influencer, sin dalle prime settimane del Grande Fratello Vip 2021, ha difeso la figlia sui social, in tv e con interviste. Stavolta ha deciso di replicare anche ad Ainett che, nella casa di Cinecittà, aveva avuto uno scontro con la Sorge. La reazione della mamma di Soleil è stata scatenata da un commento che, come riporta Biccy, la Stephens, ha lasciato sotto ad un post Instagram del GF Vip rispondendo a Maria Monsè.

Barù, previsioni vincitore del GF Vip:"Soleil!"/ "È stata una gran protagonista"

Quest’ultima, da quando è stata eliminata dal GF Vip, ha più volte difeso Soleil e, sotto un post del Grande Fratello, ha scritto: “Io Soleil l’ho conosciuta e vissuta per tre settimane di fila, vi garantisco che è la più sincera in mezzo a tutte quelle ipocrite e falsi lì dentro, che sono felici solo parlando male alle spalle“. Ainett, rispondendo alla Monsè, ha così commentato: “Ma cosa dici? Lei stava a sparlare di tutti con la Ricciarelli o non l’hai vista? Mah strano che la più brava della casa non sia voluta dalle donne ma nemmeno dagli uomini. Insomma tutti invidiosi di lei, ciaone“.

Soleil Sorge/ Abbracci con Delia Duran, ma l'influencer non si fida: ci sarà pace?

La replica di Wendy Kay ad Ainett Stephens

Le parole di Ainett Stephens non sono piaciute a Wendy Kay che ha deciso di rispondere all’ex vippona difendendo la figlia Soleil. “Hai rotto di seminare odio e rancore anche in questo momento difficile, hai rotto di tirare fuori vecchie dinamiche pur di andare contro Soleil”, ha scritto la mamma dell’influencer.

“Poi te sei uscita più o meno quattro mesi fa, Soleil è ancora dentro da cinque mesi e mezzo e si parla di lei in tutte le puntate, di te non si parla più. Quindi se vuoi un attimo di popolarità fallo in un altro modo che sarebbe più gradito“, ha aggiunto ancora la mamma dell’ex Uomini e Donne.

Jessica Sélassié a pezzi per Barù, al Gf vip/ "Sono stanca e arrabbiata..."

Cara Ainett invece hai visto che le tue amiche sparlano h24 solo di Soleil? Ma rosichi ancora che sei fuori?? Tesoro mio anche meno🤡🙈#gfvip #solearmy pic.twitter.com/cQQIOfmTL2 — teamSoleil❤ (@soleilsorge__) February 26, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA