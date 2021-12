Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ “Alex e Delia? Show pessimo. Carlo aspetta mia figlia”

Wendy Kay: “Alex Belli e Delia? Si devono vergognare”

Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, non ha mai visto di buon occhio il rapporto della figlia con Alex Belli. Ora che l’attore di Centrovetrine è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, la madre dell’influecer è tornato a parlare di Belli ai microfoni di Casa Chi. “Se incontrassi Alex gli direi tante cose e non saprei da dove iniziare. All’inizio direi a lui e Delia di vergognarsi. Pianificavano tutto prima di entrare e hanno fatto il loro scempio, uno show pessimo. Lui doveva avere un po’ di ritegno e non spingersi oltre. Ricordiamoci che è lui che ha detto che è innamorato”, ha detto la mamma di Soleil, criticando duramente l’attore. Wendy è certa che sua figlia non sia mai stata innamorata di Belli: “Non è il tipo di mia figlia, lei non si innamorerebbe mai di lui. Per fortuna adesso è uscito”.

Mamma di Soleil Sorge: “Carlo aspetta la sua uscita”

Secondo mamma Wendy, Soleil provava dei sentimenti forti di amicizia per Alex Belli ma non è mai stata innamorata di lui: “La mia piccola ci teneva al rapporto con lui, ma non voleva assolutamente che lui lasciasse la moglie. Così come sono sicura che Alex e Delia avevano pianificato tutto dall’inizio, quindi che non facciano passare Soleil come rovina famiglie”. Per quanto riguarda l’ultimo bacio che Soleil ha dato ad Alex, ha detto: “Lei era molto arrabbiata ed ha voluto vendicarsi. Ricordiamoci che mia figlia ha studiato recitazione. Quando vuole è una bravissima attrice”. Ai microfoni di Casa Chi, Wendy Kay ha parlato anche di Carlo, il ragazzo che Soleil ha frequentato pochi mesi prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo la donna, Carlo è ancora legato a Soleil: “Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui”.

