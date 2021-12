Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ Confronto con Alex Belli al GF Vip? “Ora basta”

Serata speciale per Soleil Sorge che, dopo aver ricevuto il videomessaggio della mamma e del cagnolino Simba, nel corso delle ventinovesima puntata, avrà l’occasione di vedere da vicino mamma Wendy Kay che le ha mandato anche un messaggio per convincerla ad accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021. La sorpresa per Soleil Sorge era stata già annunciata da mamma Wendy sui social e, questa sera, finalmente, avrà l’occasione non solo per dare sostegno alla figlia in vista dei successiva tre mesi di durata del reality, ma anche per un confronto sulla situazione con Alex Belli.

Soleil Sorge "Capricci? Non rompete il cazz*"/ Lite con Carmen Russo per il balletto

Attraverso interviste, post e commenti, la mamma di Soleil non ha mai nascosto la propria intolleranza nei confronti dell’attore e del suo rapporto con la figlia. “Non sopporto più Alex Belli. Basta”, ha scritto sui social mamma Wendy prima della squalifica dell’attore. Nel corso della sorpresa, la signora Kay racconterà a Soleil cosa sta accadendo fuori tra Alex Belli e Delia Duran?

Soleil Sorge punta Alessandro Basciano?/ Intanto spinge Sophie tra le braccia Gianmaria

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge: confronto con Alex Belli?

Wendy Kay, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera potrebbe avere anche un confronto con Alex Belli. Quest’ultimo sarà presente in studio ed entrerà nella casa per un confronto con Alessandro Basciano. Alfonso Signorini, tuttavia, potrebbe approfittare della presenza in puntata di Wendy Kay per mettere l’una di fronte all’altro la mamma di Soleil e Alex Belli.

L’attore, dopo aver lasciato il reality show, parlando del rapporto con Soleil Sorge, ha sempre parlato di amicizia e sta recuperando il rapporto con Delia Duran. La mamma di Soleil punterà il dito contro l’attore dopo aver regalato un sorriso e un momento speciale alla figlia? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Alessandro Basciano innamorato di Soleil, Sophie o Jessica?/ Lui svela: "Mi piace..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA