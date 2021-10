Wendy Kay, mamma Soleil Sorge “Gianmaria ossessionato da lei”/ “Alex Belli? Bandiera”

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola, ha parlato della vita sentimentale della figlia, oggi protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021. Bellissima e carismatica, Soleil affascina tutte le persone che la guardano. Nella casa, tuttavia, per mamma Wendy, non c’è un uomo in grando di farla innamorare. “Aldo è troppo grande, Alex è una bandiera al vento anche se è molto carino e amichevole con lei, ma finisce lì”, ha spiegato la mamma della Sorge. Sulla frase pronunciata da Alex che, parlando di Soleil, ha spiegato che non la vorrebbe come fidanzata, mamma Wendy dice: “E’ stato scortese, non mi è piaciuta quella uscita”.

Nella casa, Soleil ha legato molto con Nicola Pisu che, inizialmente, sembrava avere una cotta per lei. Sul rapporto tra la figlia e Nicola, mamma Wendy dice: “Nicola cerca un appiglio emotivo lì dentro. E’ una persona sensibile e Soleil offre sempre supporto a chi è fragile”.

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge: “Aveva paura di ritrovarsi ovunque Gianmaria”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha raccontato di aver lasciato una persona fuori ad aspettarla. La mamma della gieffina non commenta la frequentazione della figlia, ma rivela alcuni dettagli sulla storia, ormai finita, tra Soleil e Gianmaria Antinolfi che, da ex, si sono ritrovati a convivere nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

“Una volta è passato da Roma a lasciarmi Silba (il cagnolino di Soleil ndr) e da lì ha cominciato a mandrmi messaggi lunghissimi in cui mi parlava di Soleil tanto che ad un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque. Se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve accettarlo” – ha detto la signora Wendy Kay. “Se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve accettarlo. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti”, ha concluso.

