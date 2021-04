Wendy, Ti Spedisco in convento/ Arriverà la “redenzione per asocialità”?

Wendy è pronta a tornare a casa ma come finirà il suo percorso in Ti spedisco in Convento? I fan sui social lievitano e lei si prepara a scoprire se la redenzione alla fine c’è stata oppure no. Capelli blu e maggiore consapevolezza, la giovane avrà modo di confrontarsi con le altre protagoniste del programma arrivando a spiegare che, a differenza loro, lei non sa cosa fare nella vita e questo le impedisce di buttarsi e fare progetti. Questo un po’ le manca e mentre le amiche ‘suore’ la spingono a reagire e trovare la sua strada, lei ancora è in balia delle onde. L’ultima puntata permetterà a Wendy e le altre di uscire dal Convento per una giornata libera con la speranza che le cose imparate possano essere applicate.

Wendy, Ti Spedisco in convento, quale sarà l’esito del suo percorso?

Al suo ritorno al Convento, Wendy si dovrà calare nei panni di calciatore per una festa brasiliana in cui proprio le suore che la stanno ospitando si daranno alla pazza gioia. Il percorso di Wendy si conclude così, avrà modo di tornare a casa e sentirsi diversa? Quale sarà la reazione dei suoi genitori nel vederla dopo tanto tempo? La bella 18enne è la più giovane del gruppo, vive in provincia di Reggio Emilia ed è lì che tornerà dopo questa sua esperienza. Nonostante la sua partecipazione al reality, non sappiamo molto della sua vita privata ma quello che sappiamo è che Martina, questo il suo vero nome, ha studiato arte e ha la passione dei tatuaggi e dei piercing, riuscirà a trovare le risposte che cerca prima di lasciare il Convento?

