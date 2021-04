Wendy, Ti Spedisco in convento/ Capelli blu e poco incline alle regole..

Diciotto anni, di Reggio Emilia, disoccupata, questi sono i dettagli della vita di Wendy la bella suora dai capelli blu di Ti spedisco in convento in onda su Real Time. Nella vita è solita svegliarsi all’ora di pranzo ma adesso la mattina alle 7.30 deve essere in Chiesa con le altre suore e deve poi occuparsi del giardino e delle faccende da fare in Convento, quando potrà resistere Wendy in questa nuova versione? La giovane emiliana ha deciso di partecipare per redimersi dalla sua vita di cattive abitudini e insieme alle altre ha già fatto squadra anche se le cattiverie e le frecciatine non mancano. A portare in Convento Martina, questo è il suo nome, sono stati proprio i genitori che vogliono aiutarla a trovare la retta via, ma sarà davvero questo il modo giusto?

Wendy, Ti Spedisco in convento, chi è e cosa fa nella vita?

Wendy ha 18 anni e vive a Bibbiano, non frequenta la scuola visto che ha ammesso di svegliarsi all’ora di pranzo, e il suo look non passa certo inosservato, come si evince da quello che abbiamo visto prima di indossare il grembiule ma anche sul suo profilo social. Siamo sicuri che in questo modo arriverà la “redenzione” rispetto a questa e altre scelte fatte in questi ultimi anni? La bella Martina ha scelto il nome Wendy proprio perché si sente come la protagonista di Peter Pan, un’adolescente che non vuole diventare grande, rifugiandosi nel mondo virtuale dei videogiochi e dei social, senza dimenticare i suoi problemi con se stessa. Riuscirà a seguire il percorso spirituale senza combinare altri guai? Sicuramente le sue compagne di percorso non sono molto d’aiuto ma siamo ancora agli inizi…

