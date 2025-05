È giallo attorno alle condizioni fisiche del rapper francese WeRenoi: secondo alcuni portali online francesi sarebbe deceduto, per altri sarebbe invece in coma dopo un gravissimo malore.

Le sue condizioni fisiche sembrano in ogni caso molto gravi, e Public.fr, un portale di informazione online, si spinge a lanciare la notizia del suo decesso, diffusa già dal blogger Aqababe. WeRenoi non è probabilmente molto conosciuto alle nostre latitudini, ma ben diversa è la sua fama oltralpe, e lo dimostrano anche i più di 500 mila fan che lo stesso artista ha su Instagram.

Francesca Pascale e Paola Turci, litigio per il cane Lupo/ Fra visite e affidamento, cosa è successo

Secondo le indiscrezioni circolanti, che devono essere ancora confermate, sarebbe morto la scorsa notte, fra venerdì 16 e sabato 17 maggio 2025, a causa di un infarto; il giorno prima era stato ricoverato in condizioni molto critiche presso il rinomato centro ospedaliero di Parigi, Pitié-Salpêtrière. Al momento, però, resta tutto un grosso punto di domanda e anche i suoi familiari più stretti non stanno facendo chiarezza.

Medy Cartier a processo per violenza sessuale e pedopornografia/ Avrebbe filmato una minorenne

WERENOI, IL MESSAGGIO CRIPTICO SU INSTAGRAM

Nella mattinata, la moglie del manager di WeRenoi ha pubblicato una storia su Instagram attraverso cui ha utilizzato un’espressione religiosa che solitamente si usa in caso di morte di una persona cara, mentre dall’entourage dell’artista tutto tace. Sarebbe però stato annullato lo spettacolo in programma oggi, sabato 17 maggio 2025, a Lione, un altro indizio che spingerebbe verso il malore o, peggio ancora, la morte.

A lanciare l’indiscrezione, come detto sopra, è stato Aqababe, un influencer/blogger molto seguito, con più di 340.000 follower su Instagram (la sua pagina si chiama Chipies Only), che aveva segnalato come WeRenoi fosse ricoverato in ospedale, con tanto di smentita del manager; a quel punto Aqababe, per dimostrare che stesse dicendo il vero, ha rivelato i dati medici che un membro dello staff gli avrebbe fornito, a sostegno appunto della sua notizia.

Chris Brown è stato arrestato a Manchester/ Accusato di aver aggredito un produttore musicale nel 2023

WERENOI, COSA E’ SUCCESSO AL 31ENNE RAPPER

WeRenoi, in base a quanto scrive Public.fr, sarebbe ricoverato da ieri in ospedale ma, per tutelarlo, l’équipe medica lo avrebbe schedato con un nome falso. Avrebbe avuto un arresto cardiaco, di conseguenza sarebbe giunto nel nosocomio della Ville Lumière in condizioni critiche; nel dettaglio, avrebbe avuto una iperkaliemia incontrollata (eccesso di potassio nel sangue), che si sarebbe poi trasformata in immunodeficienza comune variabile, andando quindi a compromettere la funzione cardiaca, per poi far subentrare il coma.

Nel corso della notte da poco passata, la situazione sarebbe degenerata, visto che il 31enne avrebbe accusato un nuovo arresto cardiaco, questa volta — sembrerebbe — fatale. Ricordiamo che al momento non vi sono informazioni ufficiali a sostegno del suo decesso, ma il silenzio del diretto interessato fa purtroppo pensare a uno scenario drammatico. WeRenoi è considerato uno dei grandi talenti del rap francese, nominato rivelazione maschile nel 2023 e con varie collaborazioni di spicco all’attivo.