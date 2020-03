Werner alla Juventus?/ Calciomercato, il tedesco del Lipsia ammicca a Jurgen Klopp

Timo Werner è uno degli obiettivi del calciomercato Juventus: ne avevamo parlato qualche giorno fa nel presentare il piano bianconero per il grande attaccante del prossimo anno. Il tedesco è esploso nel Lipsia: una grande stagione per spingere la squadra della Red Bull alla prima partecipazione di sempre in Champions League, dove è stato altrettanto protagonista: oggi il Lipsia è qualificato ai quarti di finale – se mai si giocheranno, perché in tempi di Coronavirus non si può dare alcunchè di scontato – e naturalmente il suo valore è destinato ad aumentare ulteriormente, anche perché nel frattempo si è preso la maglia della nazionale e, se gli Europei si fossero disputati a giugno, sarebbe stato quasi certamente il titolare nel reparto offensivo di Joachim Loew. La Juventus tiene d’occhio la situazione, ma deve fare i conti con la concorrenza: in questo momento infatti, come riporta l’Evening Standard, sembra che il Liverpool sia sulle tracce di Werner. I campioni d’Europa uscenti sono anche in testa nella corsa all’attaccante tedesco, pertanto bisognerà vedere come evolverà la situazione.

WERNER ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LIVERPOOL IN VANTAGGIO

Il Liverpool sarebbe in vantaggio nella corsa di calciomercato a Timo Werner anche perché lo stesso attaccante tedesco avrebbe confessato di preferire i Reds: il profilo sarebbe stato visionato dal connazionale Jurgen Klopp che lo riterrebbe ideale per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. Andare a giocare per la squadra che sta per vincere la Premier League e che ha disputato due finali di Champions League consecutive, potendo eventualmente aumentare di non poco il suo ingaggio, sarebbe un sogno per Werner. In più il Liverpool ha già trattato qualche settimana fa un calciatore proveniente dall’universo Red Bull, avendo messo sotto contratto il giapponese Takumi Minamino; da questo punto di vista all’ex Salisburgo le cose non sono andate benissimo, visto che lo spazio che gli è stato riservato non è stato certamente ampio; questo alla fine potrebbe fare la differenza a favore della Juventus che, con la cessione di Gonzalo Higuain, potrebbe dare al tedesco una maglia da titolare al fianco di un certo Cristiano Ronaldo. La partita insomma sembra essere aperta…



