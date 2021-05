Werner Perathoner, David, Gabriel e Philip marito e figli Isolde Kostner/ “Sono vita”

Werner Perathoner, David, Gabriel e Philip sono rispettivamente il marito e i figli di Isolde Kostner, la ex campionessa di sci che quest’anno ha deciso di cimentarsi nell’esperienza de L’Isola dei Famosi 2021. La naufraga, settimana dopo settimana, ha dimostrato una grande forza e concentrazione che le hanno permesso di vincere diverse prove leader. Atleta nata, Isolde ha saputo confrontarsi con prove davvero difficili conquistando per buona parte del pubblico uno dei posti disponibili per la finale, anche se la ex campionessa di sci rischia di uscire ad una settimana dalla finale. Accanto a lei in questa difficile avventura c’è sempre stato il marito Werner Perathoner, ex maestro di sci, con cui si è sposata il 15 ottobre del 2006. Un matrimonio che è arrivato qualche mese dopo la decisione della Kostner di lasciare lo sci. “A tutti voi voglio comunicare che la mia carriera di sciatrice finisce qui” – ha dichiarato la campionessa in una lettera resa nota poco prima delle Olimpiadi di Torino. L’atleta ha comunicato non solo il suo ritiro, ma anche la sua assenza alle Olimpiadi essendo in dolce attesa.

Isolde Kostner madre: “Sono grata a Dio “

Isolde Kostner ha poi sottolineato: “la mia prossima bellissima sfida non sarà rincorrere la medaglia d’oro ma diventare mamma. Sono grata a Dio di avermi fatto questo bel regalo del tutto inatteso nonostante questo momento che può esser visto da molti come inopportuno”. Poco dopo, infatti, è diventata mamma del primo figlio David, mentre due anni dopo è arrivato Gabriel. L’ultimo figlio Philip, invece, è nato nel 2016. La decisione di ritirarsi dallo sci è sicuramente legata alla sua famiglia come ha sottolineato proprio la Kostner: “mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner, che sono al centro della mia vita”.

