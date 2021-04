Werner Perathoner, marito Isolde Kostner/ L’albergo e i figli David, Gabriel e Philip

Isolde Kostner, naufraga all’Isola dei Famosi 2021, è sposata con Werner Perathoner, suo ex maestro di sci. I due sportivi si sono sposati il 15 ottobre 2006, dopo un lungo fidanzamento, pochi mesi dopo il ritiro della campionessa di sci: “A tutti voi voglio comunicare che la mia carriera di sciatrice finisce qui. Non parteciperò alle Olimpiadi perché aspetto un bambino e quindi la mia prossima bellissima sfida non sarà rincorrere la medaglia d’oro ma diventare mamma. Sono grata a Dio di avermi fatto questo bel regalo del tutto inatteso nonostante questo momento che può esser visto da molti come inopportuno”, aveva scritto in una lettera aperta la Kostner alla vigilia delle Olimpiadi di Torino. A luglio 2006, infatti, è nato il primo figlio David. Nel 2008 è nato Gabriel e nel 2016 Philip.

Werner Perathoner: dalle piste all’albergo con la moglie Isolde Kostner

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Isolde Kostner gestisce insieme al marito Werner Perathoner il Garni Residence Soraiser, in Selva di Val Gardena. “Mi piace stare a casa con la mia famiglia e mi ritengo fortunata ad avere l’albergo, dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito Werner, che sono al centro della mia vita”, si legge sul sito dell’albergo. David, il primo figlio, ha già messo da tempo gli sci ai piedi: il ragazzo viene allenato da Carlo Mussner, ex allenatore della madre: “Ci mette una passione incredibile ma questo non significa che diventerà un campione. La passione, non se ne può fare a meno. Anche per divertirsi con gli amici”, ha raccontato Isolde Kostner qualche anno fa in un’intervista a Repubblica.

