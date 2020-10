Wesley Williams vola in finale a Tu si que vales/ In bici a 8 metri, Maria: “Muore!”

Si chiama Wesley Williams il primo protagonista della nuova puntata di Tu si que vales. Quella portata sul palco è un’esibizione mai vista prima d’ora: il 22enne si esibisce in vari tipi di monociclo, crescendo sempre più in altezza. L’ultimo di questi monocicli arriva a ben 8 metri di altezza, dunque, in cima allo studio. Un’esibizione che lascia tutti col fiato sospeso e Maria De Filippi particolarmente preoccupata. “Se cade da lì sopra muore! Forse è meglio evitare” chiede la conduttrice ai colleghi. La performance va comunque fino alla fine e si conclude con un gran successo di Wesley. “Questa è una delle cose più spaventose che abbiamo mai visto.” ammette subito uno stupito Gerry Scotti.

Wesley Williams premiato dalla giuria popolare: va dritto in finale!

Maria De Filippi, però, chiede come mai abbia deciso di fare un esercizio del genere senza protezioni. Il concorrente spiega: “In realtà quando sono arrivato a Tu si que vales ho visto che i talenti erano tantissimi e bravissimi, così mi sono detto ‘devo toglierlo perché se ho la sicurezza non sono in competizione’, quindi l’ho tolta per tutti voi.” E aggiunge: “In realtà per questa disciplina serve farsi male tanto tanto per superare le proprie paure e andare sempre più in alto.” Si procede allora con la votazione: il pubblico attribuisce alla performance il 100% dei consensi. Sono tutti d’accordo i giudici che spediscono Wesley Williams dritto in finale! (Clicca qui per il video)



