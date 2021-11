Wess e Marilena Ceccarelli, genitori Deborah Johnson/ “Lui mi ha spinto a cantare”

Wess Johnson e Marilena Ceccarelli sono i genitori di Deborah Johnson, protagonista in queste ultime settimane a Tale e Quale Show 2021. Il padre è morto nel settembre 2009 quando aveva solo sessantaquattro anni. Alla figlia Deborah l’artista aveva dedicato un brano che porta il suo nome. “I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni. Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari”, aveva raccontato la concorrente di Tale e Quale.

Per poi spiegare come il papà si rivelò fondamentale per sviluppare in lei la passione per il canto: “Mi ha spinto lui a cantare, per gioco quando l’estate ero con lui”. Nonostante siano passati diversi anni dalla sua scomparsa, Deborah Johnson sente ancora moltissimo la sua mancanza e non perde occasione per ricordarlo.

“Papà mi manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo”, aveva ammesso la cantante in una recente intervista da Serena Bortone. In quell’occasione la Johnson aveva anche rivelato un curioso aneddoto sul papà, affermando di aver scoperto di una sorella in Canada: “Quando morì è arrivata un’email a mia sorella Alice di una certa Angela, scoprendo che avevamo un’altra sorella in Canada e non potevamo dire nulla visto che papà non c’era più, avrei voluto dirgli che poteva dircelo, era un’occasione per vivere una sorella. Il fratello negli Stati Uniti l’abbiamo scoperto sempre durante le condoglianze, è andata così”.

Tra i ricordi più belli di Deborah legati al papà, c’è sicuramente un complimento ricevuto durante una puntata di Domenica In, quando lui fece degli apprezzamenti inaspettati: “Mi disse che ero diventata brava e non me lo aspettavo perché non faceva mai i complimenti”.



