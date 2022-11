Wess Johnson e Marilena Ceccarelli, genitori Deborah Johnson/ La rottura dopo la sua nascita

Wess e Marilena Ceccarelli: ecco chi sono i genitori di Deborah Johnson

Deborah Johnson è la figlia del grande musicista Wess Johnson e di Marilena Ceccarelli. I due si sono fidanzati quando erano giovanissimi e hanno concepito la cantante dopo poco tempo trascorso insieme. “I miei genitori mi hanno concepito quando erano molto giovani, mamma 18 e papà 21, si sono lasciati presto, io avevo attorno ai 4 anni. Io vedevo papà anche dopo la separazione, non lo vedevo tutti i giorni perché si erano creati due nuovi nuclei famigliari”, ha raccontato non molto tempo fa la concorrente di Tale e Quale Show.

Con il papà ha condiviso molti aspetti della vita, ma soprattutto le passioni. Come quella per la musica, che Deborah ha portato a “compimento” grazie al sostegno di Wess. “Mi ha spinto lui a cantare, per gioco, quando trascorrevo l’estate con lui”, ha ricordato emozionata la Johnson.

La stima artistica del padre Wess, Deborah Johnson: “Mi faceva i complimenti”

Il padre Wess è morto nel settembre 2009 quando aveva solo sessantaquattro anni. A sua figlia Deborah ha lasciato l’amore per la musica, ma anche un bellissimo brano che porta il suo nome. “Papà mi manca tanto, mi fa sempre effetto vederlo”, ha dichiarato Deborah a proposito di Wess durante una puntata della penultima edizione di Tale e Quale Show. Sono passati ormai tanti anni dalla morte del grande musicista, ma il ricordo della cantante è ancora nitido, così come le sue emozioni.

Non a caso, infatti, non perde occasione per ricordare il padre e omaggiarlo. “Mi disse che ero diventata brava e non me lo aspettavo perché non faceva mai i complimenti”, ha confidato poi la Johnson a proposito della stima artistica che il padre nutriva nei suoi confronti.

