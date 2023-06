West Coast Meeting Loano 2023 ispirato dal Papa/ “Inquietudine”: incontri e ospiti, il programma

Si apre domani il West Coast Meeting Loano 2023, la manifestazione promossa dall’associazione Cara Beltà e dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso “Padre Santo” di Loano, in collaborazione col Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini e con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Marina di Loano, di Regione Liguria e Fondazione De Mari. L’edizione di quest’anno, in programma dal 27 giugno all’1 luglio nella consueta location della Marina di Loano, trae ispirazione da una frase pronunciata da Papa Francesco il 15 ottobre scorso, di fronte a 60mila persone che si erano riunite in piazza San Pietro in occasione del centenario di Don Luigi Giussani. «Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine».

Il tema dell’ottava edizione del Meeting di Loano è, quindi, l’inquietudine, quel sentimento di insoddisfazione che si prova dopo aver raggiunto un obiettivo, come se la meta si allontanasse in continuazione e quindi fossimo costantemente alla ricerca di qualcosa che però è sempre oltre. Pur avendo mille bisogni, l’uomo è caratterizzato da questo desiderio perpetuo che bisogno non è. Non a caso Lacan affermava che «il desiderio dell’uomo è desiderio di niente di nominabile». Pertanto, l’inquietudine non è un ostacolo, ma il trampolino di lancio verso qualcosa di più grande, un “oltre” che rappresenta la misura adeguata al cuore dell’uomo.

Ma questo è solo uno dei tanti temi su cui ci si confronterà al West Coast Meeting Loano 2023, a cui parteciperanno ospiti di caratura internazionale da vari settori. A tal proposito, si comunica che gli eventi potranno essere seguiti dal vivo (con ingressi limitati, prenotazione al 329.2106016) e in streaming sul nostro sito, www.ilsussidiario.net, e su www.carabelta.it.

WEST COAST MEETING LOANO 2023: UN VIAGGIO TRA LE DOMANDE DELLA VITA

Presentando il West Coast Meeting Loano 2023, il presidente di Cara Beltà Paolo Desalvo ha descritto la manifestazione «come un viaggio alla ricerca di risposte alle tante domande della vita, ma soprattutto alla domanda di vita che ci attraversa». A tal proposito, cita Eugenio Montale, che prima di intraprendere un viaggio si fermava un attimo a chiedersi: «Che ne sarà del mio viaggio? Un imprevisto è la sola speranza». Dunque, Desalvo spiega: «Lo attendiamo, con quanti vorranno accompagnarci, al West Coast Meeting di Loano». Luca Lettieri ed Enrica Rocca, rispettivamente sindaco di Loano e assessore a turismo, cultura e sport, parlano di «un grande evento all’insegna della cultura, dell’informazione e della consapevolezza l’estate di manifestazioni di Loano».

Nelle loro parole trovano spazio ringraziamenti al Meeting di Rimini. «Negli ultimi anni, grazie anche alla trasmissione in diretta streaming dei suoi panel, il Meeting ha ampliato notevolmente il suo pubblico, arrivando a toccare (per ogni giornata di incontri) decine di migliaia di spettatori. Segno evidente della qualità del programma e della voglia di cultura che caratterizza Loano, i suoi residenti ed ospiti». Il successo di queste manifestazione ha di riflesso promosso l’immagine della città di Loano, che non è solo luogo di relax, divertimento e svago, ma anche «realtà capace di proporre momenti di riflessione di alto livello».

“INQUIETUDINE CI SPINGE AD ANDARE OLTRE”

A tornare sul tema del West Coast Meeting Loano 2023 è Franco Delmonte, presidente del Banco di Solidarietà. «Una delle cose che ci toglie dalla nostra tranquillità e suscita inquietudine è vedere quanto bisogno c’è negli altri. In questo dinamismo, il Banco dà il proprio contributo cercando di rispondere alle necessità materiali e dare speranza e tenere viva la ricerca della felicità». Invece, Gianluca Mazza, amministratore delegato di Marina di Loano, si è soffermato sul legame che si è creato con questa manifestazione. «Il binomio tra il nostro porto e questo importantissimo evento è ormai forte e consolidato e rappresenta il legame che abbiamo sempre voluto mantenere con la città ed il suo tessuto sociale e culturale». Per quanto riguarda il tema dell’edizione di quest’anno, Mazza ha parlato di un sentimento «che non ci rende mai completamente appagati dai risultati che otteniamo, ma ci spinge sempre ad andare un po’ oltre, in cerca di qualcosa di più». Proprio questa ricerca caratterizza la condizione dell’uomo. Quindi, Marina di Loano, aggiunge Mazza, «vuole essere il ‘porto sicuro’ da cui partire e, nel caso, a cui tornare. Ringraziamo Cara Beltà e il Banco di Solidarietà per aver scelto nuovamente Marina di Loano come location per questa prestigiosa manifestazione».

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEST COAST MEETING LOANO 2023

Martedì 27 giugno

ore 20.55

Inaugurazione

ore 21.00

Saluti istituzionali e interventi di

Luca Lettieri | Sindaco di Loano

Gianluca Mazza | Amministratore delegato di Marina di Loano

Pierangelo Olivieri | Presidente della Provincia di Savona

Luciano Pasquale | Presidente della Fondazione De Mari

Enrico Gullotti | Prefetto di Savona

Giovanni Toti | Presidente di Regione Liguria

ore 21.15

Una grande domanda abita il nostro cuore

Incontro con

Don Claudio Burgo | Cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano Roberto Ravera | Psicologo

Don Marco Pozza | Sacerdote e scrittore

Mercoledì 28 giugno

ore 21.00

Il coraggio di Pasolini

Incontro con

Davide Rondoni | Poeta e scrittore

Giovedì 29 giugno

ore 18.30

Azer l’impronta di Dio

Incontro con

Silvio Pasero | Presidente di “Banco Building”

Gaetano Musso | Ex cameraman Rai

Giusy Corbelli | Dipendente Rai

ore 21.00

“Un abbraccio senza confini”. Esperienze di solidarietà al Liceo “Giordano Bruno” di Albenga

Incontro con

Don Pigi Banna | Sacerdote

Marisa Ravera | Docente del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga

Silvia Rossetto | Docente del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga

Con la partecipazione di alcuni studenti coinvolti nel progetto

Venerdì 30 giugno

ore 18.30

No future, uomini senza patria

Incontro con

Don Massimo Granieri | Sacerdote, critico musicale e scrittore

ore 21

Vivere intensamente il reale

Incontro con

Marco Bentivogli | Coordinatore e cofondatore di “Base Italia”

Sofia Delfini | Operatore sanitario

Fabio Saini | Imprenditore e presidente di “Laica spa”

Sabato 1 luglio

ore 18.30

La sfida dell’accoglienza

Incontro con

Laura Albertella | Fondatrice della casa famiglia “Fontana Vivace”

Luca Orlando | Fondatore della casa famiglia “Fontana Vivace”

Luca Sommacal | Presidente dell’associazione “Famiglie per l’accoglienza”

ore 21.00

L’essere umano e la sua infinita ferita

Incontro con

Costantino Esposito | Professore ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università di Bari

Fernando De Haro | Giornalista e direttore dei servizi informativi di “Popular TV”











